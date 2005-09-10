В 4-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» кузен Кейси приезжает на ферму Джонсов, чтобы найти спрятанные там сокровища. К сожалению, он приводит по своим стопам несколько Фиолетовых Драконов. Тем временем черепашки решают отдохнуть от подвигов и весело провести время в походе. Однако их маршрут почему-то сбивается, и вместо живописного леса они неожиданно оказываются в эпицентре межпланетных выборов. Женщины-кандидаты с далекой планеты И'Лантии сражаются за место президента на мечах. Конечно же, ребята не могут остаться равнодушными к таким страстям и решают помочь местным жителям.