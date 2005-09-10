Menu
Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 4

Teenage Mutant Ninja Turtles season 4 poster
Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 10 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» кузен Кейси приезжает на ферму Джонсов, чтобы найти спрятанные там сокровища. К сожалению, он приводит по своим стопам несколько Фиолетовых Драконов. Тем временем черепашки решают отдохнуть от подвигов и весело провести время в походе. Однако их маршрут почему-то сбивается, и вместо живописного леса они неожиданно оказываются в эпицентре межпланетных выборов. Женщины-кандидаты с далекой планеты И'Лантии сражаются за место президента на мечах. Конечно же, ребята не могут остаться равнодушными к таким страстям и решают помочь местным жителям.

Cousin Sid
Season 4 Episode 1
10 September 2005
The Peoples' Choice
Season 4 Episode 2
17 September 2005
Wing and a Prayer
Season 4 Episode 3
25 September 2005
Sons of the Silent Age
Season 4 Episode 4
1 October 2005
Dragons' Brew
Season 4 Episode 5
8 October 2005
I, Monster
Season 4 Episode 6
15 October 2005
Grudge Match
Season 4 Episode 7
22 October 2005
All Hallows Theives
Season 4 Episode 8
29 October 2005
Bad Day
Season 4 Episode 9
5 November 2005
Aliens Among Us
Season 4 Episode 10
12 November 2005
Dragons Rising
Season 4 Episode 11
19 November 2005
Still Nobody
Season 4 Episode 12
26 November 2005
Samurai Tourist
Season 4 Episode 13
3 December 2005
The Ancient One
Season 4 Episode 14
10 December 2005
Scion of the Shredder
Season 4 Episode 15
4 February 2006
Prodigal Son
Season 4 Episode 16
11 February 2006
Outbreak
Season 4 Episode 17
18 February 2006
Trouble with Augie
Season 4 Episode 18
25 February 2006
Insane in the Membrane
Season 4 Episode 19
TBA
A Tale of Master Yoshi
Season 4 Episode 20
4 March 2006
The Return of Savanti - Part One
Season 4 Episode 21
11 March 2006
The Return of Savanti - Part Two
Season 4 Episode 22
18 March 2006
Adventures in Turtlesitting
Season 4 Episode 23
25 March 2006
Good Genes - Part One
Season 4 Episode 24
1 April 2006
Good Genes - Part Two
Season 4 Episode 25
8 April 2006
The Ninja Tribunal
Season 4 Episode 26
15 April 2006
