В 6-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» после неудачного энергетического скачка черепашки и их учитель Сплинтер внезапно оказываются в футуристическом мире летающих автомобилей и многочисленных гравитационных зон. Однако это скорее антиутопия, чем счастливое будущее. Вместо тюрем и суда здесь построен огромный «плавильный котел», который перерабатывает всех провинившихся людей и инопланетян в топливо для обеспечения мегаполиса энергией. Теперь герои должны не только найти обратное временное окно, чтобы попасть в свой век, но и придумать, как избежать такого будущего.