Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 6

Teenage Mutant Ninja Turtles season 6 poster
Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 29 July 2006
Production year 2006
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» после неудачного энергетического скачка черепашки и их учитель Сплинтер внезапно оказываются в футуристическом мире летающих автомобилей и многочисленных гравитационных зон. Однако это скорее антиутопия, чем счастливое будущее. Вместо тюрем и суда здесь построен огромный «плавильный котел», который перерабатывает всех провинившихся людей и инопланетян в топливо для обеспечения мегаполиса энергией. Теперь герои должны не только найти обратное временное окно, чтобы попасть в свой век, но и придумать, как избежать такого будущего.

Series rating

0.0
7.9 IMDb
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Future Shellshock
Season 6 Episode 1
29 July 2006
Obsolete
Season 6 Episode 2
5 August 2006
Home Invasion
Season 6 Episode 3
12 August 2006
Headlock Prime
Season 6 Episode 4
30 September 2006
Playtime's Over
Season 6 Episode 5
7 October 2006
Bishop to Knight
Season 6 Episode 6
14 October 2006
Night of Sh'okanabo!
Season 6 Episode 7
21 October 2006
Clash of the Turtle Titans
Season 6 Episode 8
28 October 2006
Fly Me to the Moon
Season 6 Episode 9
6 November 2006
Invasion of the Body Jacker
Season 6 Episode 10
13 November 2006
The Freaks Come Out at Night
Season 6 Episode 11
25 November 2006
Bad Blood
Season 6 Episode 12
2 December 2006
The Journal
Season 6 Episode 13
9 December 2006
The Gaminator
Season 6 Episode 14
16 December 2006
Graduation Day - Class of 2105.
Season 6 Episode 15
24 March 2007
Timing is Everything
Season 6 Episode 16
31 March 2007
Enter the Jammerhead
Season 6 Episode 17
7 April 2007
Milk Run
Season 6 Episode 18
14 April 2007
The Fall of Darius Dunn
Season 6 Episode 19
21 April 2007
Turtle X-Tinction
Season 6 Episode 20
27 April 2007
Race for Glory
Season 6 Episode 21
8 September 2007
Head of State
Season 6 Episode 22
15 September 2007
DNA is Thicker Than Water
Season 6 Episode 23
6 October 2007
The Cosmic Completist
Season 6 Episode 24
13 October 2007
Zixxth Sense
Season 6 Episode 25
27 October 2007
The Day of Awakening
Season 6 Episode 26
20 October 2007
