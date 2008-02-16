В 5-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» таинственный Трибунал ниндзя разлучает четверку друзей с их наставником Сплинтером и похищает ребят для особого обучения. Они приезжают в Японию, где начинают тренироваться бок о бок с сильнейшими мутантами планеты. Их предупреждают, что вскоре им придется противостоять небывалому мощному злу, но что именно это за сила, остается в строгом секрете… или же учителя пока и саами об этом не знают. Черепашки получают новое оружие и новые приемы, которые прежде им даже не снились. Но в этой власти кроется и непредвиденная опасность для них.