Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 5

Teenage Mutant Ninja Turtles season 5 poster
Season premiere 16 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
В 5-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» таинственный Трибунал ниндзя разлучает четверку друзей с их наставником Сплинтером и похищает ребят для особого обучения. Они приезжают в Японию, где начинают тренироваться бок о бок с сильнейшими мутантами планеты. Их предупреждают, что вскоре им придется противостоять небывалому мощному злу, но что именно это за сила, остается в строгом секрете… или же учителя пока и саами об этом не знают. Черепашки получают новое оружие и новые приемы, которые прежде им даже не снились. Но в этой власти кроется и непредвиденная опасность для них.

0.0
7.9 IMDb
Lap of the Gods
Season 5 Episode 1
16 February 2008
Demons and Dragons
Season 5 Episode 2
23 February 2008
Legend of the 5 Dragons
Season 5 Episode 3
1 March 2008
More Worlds Than One
Season 5 Episode 4
8 March 2008
Beginning of the End
Season 5 Episode 5
15 March 2008
Membership Drive
Season 5 Episode 6
22 March 2008
New World Order - Part One
Season 5 Episode 7
29 March 2008
New World Order - Part Two
Season 5 Episode 8
5 April 2008
Fathers and Sons
Season 5 Episode 9
12 April 2008
Past Present
Season 5 Episode 10
19 April 2008
Enter the Dragons - Part One
Season 5 Episode 11
26 April 2008
Enter the Dragons - Part Two
Season 5 Episode 12
2 May 2008
