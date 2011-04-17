Menu
Game of Thrones All seasons
Game of Thrones
18+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
HBO
Series rating
8.6
Rate
17
votes
9.2
IMDb
Write review
All seasons of "Game of Thrones"
Season 1
10 episodes
17 April 2011 - 19 June 2011
Season 2
10 episodes
1 April 2012 - 3 June 2012
Season 3
10 episodes
31 March 2013 - 9 June 2013
Season 4
10 episodes
6 April 2014 - 15 June 2014
Season 5
10 episodes
12 April 2015 - 14 June 2015
Season 6
10 episodes
24 April 2016 - 26 June 2016
Season 7
7 episodes
16 July 2017 - 27 August 2017
Season 8
6 episodes
14 April 2019 - 19 May 2019
