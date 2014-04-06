В 4 сезоне «Игры престолов» к финалу приближается Война Пяти Королей, и героям всегда нужно быть начеку. За каждым углом плетут интриги, уцелевшие фракции заключают обреченные союзы, а предатели могут оказаться ближе, чем кажется. Готовится свадьба своенравного короля Джоффри и его очаровательной невесты Маргери из рода Тирелл. На Севере Джон Сноу должен предупредить Ночной Дозор о готовящемся вторжении одичалых из-за Стены. Тем временем за Узким морем Дейнерис пытается совладать с драконами и армией.