Game of Thrones season 4 watch online

Game of Thrones season 4 poster
Game of Thrones

Game of Thrones 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 6 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Game of Thrones" season 4 description

В 4 сезоне «Игры престолов» к финалу приближается Война Пяти Королей, и героям всегда нужно быть начеку. За каждым углом плетут интриги, уцелевшие фракции заключают обреченные союзы, а предатели могут оказаться ближе, чем кажется. Готовится свадьба своенравного короля Джоффри и его очаровательной невесты Маргери из рода Тирелл. На Севере Джон Сноу должен предупредить Ночной Дозор о готовящемся вторжении одичалых из-за Стены. Тем временем за Узким морем Дейнерис пытается совладать с драконами и армией.

Series rating

8.9
Rate 18 votes
"Game of Thrones" season 4 list of episodes
Two Swords
Season 4 Episode 1
6 April 2014
The Lion and the Rose
Season 4 Episode 2
13 April 2014
Breaker of Chains
Season 4 Episode 3
20 April 2014
Oathkeeper
Season 4 Episode 4
27 April 2014
First of His Name
Season 4 Episode 5
4 May 2014
The Laws of Gods and Men
Season 4 Episode 6
11 May 2014
Mockingbird
Season 4 Episode 7
18 May 2014
The Mountain and the Viper
Season 4 Episode 8
1 June 2014
The Watchers on the Wall
Season 4 Episode 9
8 June 2014
The Children
Season 4 Episode 10
15 June 2014
