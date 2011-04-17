В 1 сезоне «Игры престолов» монарх Роберт Баратеон, свергнувший много лет назад Безумного Короля из династии Таргариенов, обращается за помощью к своему старому другу Эддарду. Он не хочет вмешиваться в столичные интриги, ведь его род Старков много поколений спокойно правит Северными землями Вестероса и не готов к новым потрясениям. Однако долг для него оказывается превыше всего. Тем временем на другом континенте, в Эссосе, отпрыск свергнутой династии не оставляет мыслей о Железном троне и мечтает вернуть себе власть.