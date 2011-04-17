Menu
Game of Thrones season 1 watch online

Game of Thrones season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Game of Thrones Seasons Season 1

Game of Thrones 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Game of Thrones" season 1 description

В 1 сезоне «Игры престолов» монарх Роберт Баратеон, свергнувший много лет назад Безумного Короля из династии Таргариенов, обращается за помощью к своему старому другу Эддарду. Он не хочет вмешиваться в столичные интриги, ведь его род Старков много поколений спокойно правит Северными землями Вестероса и не готов к новым потрясениям. Однако долг для него оказывается превыше всего. Тем временем на другом континенте, в Эссосе, отпрыск свергнутой династии не оставляет мыслей о Железном троне и мечтает вернуть себе власть. 

Series rating

8.9
Rate 18 votes
"Game of Thrones" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Winter is Coming
Season 1 Episode 1
17 April 2011
The Kingsroad
Season 1 Episode 2
24 April 2011
Lord Snow
Season 1 Episode 3
1 May 2011
Cripples, Bastards, and Broken Things
Season 1 Episode 4
8 May 2011
The Wolf and the Lion
Season 1 Episode 5
15 May 2011
A Golden Crown
Season 1 Episode 6
22 May 2011
You Win or You Die
Season 1 Episode 7
29 May 2011
The Pointy End
Season 1 Episode 8
5 June 2011
Baelor
Season 1 Episode 9
12 June 2011
Fire and Blood
Season 1 Episode 10
19 June 2011
