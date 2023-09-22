В 5 сезоне сериала «Слепая любовь» шоу перемещается в один из райских солнечных уголков мира, буквально пропитанный романтикой. Именно здесь новая партия одиночек встретится со своей судьбой. Правда, не лицом к лицу, а для начала лишь голос к голосу. Участники займут места в затемненных капсулах и отправятся на слепые свидания с противоположным полом. Когда пара понимает, что они созданы друг для друга и что другие претенденты им не нужны, они наконец получают возможность посмотреть друг другу в глаза. Но для этого необходимо выполнить одно условие – заключить помолвку. А уж потом жених и невеста оценят внешность друг друга.