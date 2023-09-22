Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Love Is Blind (2020), season 5

Love Is Blind season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Love Is Blind Seasons Season 5

Love Is Blind 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 22 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 48 minutes
"Love Is Blind" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Слепая любовь» шоу перемещается в один из райских солнечных уголков мира, буквально пропитанный романтикой. Именно здесь новая партия одиночек встретится со своей судьбой. Правда, не лицом к лицу, а для начала лишь голос к голосу. Участники займут места в затемненных капсулах и отправятся на слепые свидания с противоположным полом. Когда пара понимает, что они созданы друг для друга и что другие претенденты им не нужны, они наконец получают возможность посмотреть друг другу в глаза. Но для этого необходимо выполнить одно условие – заключить помолвку. А уж потом жених и невеста оценят внешность друг друга.

TV Show rating

6.2
Rate 14 votes
Love Is Blind List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
So, You’re a Recent Cheater?
Season 5 Episode 1
22 September 2023
Can I Talk To You For Real?
Season 5 Episode 2
22 September 2023
Blindsided
Season 5 Episode 3
22 September 2023
She’s Gone…?
Season 5 Episode 4
22 September 2023
Don’t Give Up on Me
Season 5 Episode 5
29 September 2023
Going Home
Season 5 Episode 6
29 September 2023
First Class Love
Season 5 Episode 7
29 September 2023
Love is a Battlefield
Season 5 Episode 8
6 October 2023
Love on the Rocks
Season 5 Episode 9
6 October 2023
Big, Big Love
Season 5 Episode 10
13 October 2023
The Reunion
Season 5 Episode 11
15 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more