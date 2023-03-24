Menu
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
В 4 сезоне сериала «Слепая любовь» на очередном этапе одного из самых романтичных шоу мира встречаются новые одинокие искатели, надеющиеся встретить свою любовь. На сей раз события развиваются очень стремительно. Интересно, кто-то пытается смухлевать или всего трех сказанных друг другу в темноте слов действительно достаточно, чтобы сделать предложение руки и сердца? Так или иначе, первой паре участников удается увидеть друг друга уже в первом выпуске сезона. Но вот смогут ли они сохранить свое чувство после личной встречи и победить в борьбе за счастье своих более медлительных и обстоятельных конкурентов?

6.2
Rate 14 votes
Welcome to the Pods!
Season 4 Episode 1
24 March 2023
Birthday Wishes
Season 4 Episode 2
24 March 2023
Is Love Really Blind?
Season 4 Episode 3
24 March 2023
Playing With Fire
Season 4 Episode 4
24 March 2023
Paradise Lost
Season 4 Episode 5
24 March 2023
I Made A Mistake
Season 4 Episode 6
31 March 2023
Second Time's the Charm?
Season 4 Episode 7
31 March 2023
Pick Me
Season 4 Episode 8
31 March 2023
Romeo and Juliet Didn't Work Out
Season 4 Episode 9
7 April 2023
Thank You, Next
Season 4 Episode 10
7 April 2023
You Are Overpriced
Season 4 Episode 11
7 April 2023
Eternal Bliss?
Season 4 Episode 12
14 April 2023
The Reunion
Season 4 Episode 13
16 April 2023
After the Altar: The One Year Anniversary
Season 4 Episode 14
1 September 2023
After the Altar: Moving On and Moving In
Season 4 Episode 15
1 September 2023
After the Altar: Settling Scores
Season 4 Episode 16
1 September 2023
