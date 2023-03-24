В 4 сезоне сериала «Слепая любовь» на очередном этапе одного из самых романтичных шоу мира встречаются новые одинокие искатели, надеющиеся встретить свою любовь. На сей раз события развиваются очень стремительно. Интересно, кто-то пытается смухлевать или всего трех сказанных друг другу в темноте слов действительно достаточно, чтобы сделать предложение руки и сердца? Так или иначе, первой паре участников удается увидеть друг друга уже в первом выпуске сезона. Но вот смогут ли они сохранить свое чувство после личной встречи и победить в борьбе за счастье своих более медлительных и обстоятельных конкурентов?