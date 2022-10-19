Menu
Love Is Blind (2020), season 3

Love Is Blind season 3 poster
Love Is Blind 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 0 minute
"Love Is Blind" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Слепая любовь» стартует новый этап романтического шоу, напоминая всему миру, что Купидон слеп. В закрытых капсулах оказываются еще несколько счастливчиков – одиноких людей, получивших шанс построить искренние и счастливые отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Всем парням предстоит посетить слепые свидания поочередно со всеми девушками. Но сложность заключается в том, что визави не могут видеть друг друга, а могут лишь разговаривать и искать точки соприкосновения. Посмотреть на избранника или избранницу разрешается только в одном случае – если ты сделаешь предложение руки и сердца.

TV Show rating

6.2
Rate 14 votes
Welcome to Love Is Blind!
Season 3 Episode 1
19 October 2022
Love Triangles and Love Triumphs
Season 3 Episode 2
19 October 2022
The First Night Together
Season 3 Episode 3
19 October 2022
Meet Your Exes
Season 3 Episode 4
19 October 2022
Trouble in Paradise
Season 3 Episode 5
26 October 2022
Return to Reality
Season 3 Episode 6
26 October 2022
Impress the Parents
Season 3 Episode 7
26 October 2022
The Perfect Fit
Season 3 Episode 8
2 November 2022
The Last Supper
Season 3 Episode 9
2 November 2022
Approaching the Altar
Season 3 Episode 10
2 November 2022
Weddings
Season 3 Episode 11
9 November 2022
Reunion
Season 3 Episode 12
9 November 2022
After the Altar: Soulmates and Blank Slates
Season 3 Episode 13
10 February 2023
After the Altar: The Party is Just Getting Started
Season 3 Episode 14
10 February 2023
After the Altar: A Second Shot at Love?
Season 3 Episode 15
10 February 2023
