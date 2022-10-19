В 3 сезоне сериала «Слепая любовь» стартует новый этап романтического шоу, напоминая всему миру, что Купидон слеп. В закрытых капсулах оказываются еще несколько счастливчиков – одиноких людей, получивших шанс построить искренние и счастливые отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Всем парням предстоит посетить слепые свидания поочередно со всеми девушками. Но сложность заключается в том, что визави не могут видеть друг друга, а могут лишь разговаривать и искать точки соприкосновения. Посмотреть на избранника или избранницу разрешается только в одном случае – если ты сделаешь предложение руки и сердца.