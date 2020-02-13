Menu
Love Is Blind (2020), season 1

Love Is Blind season 1 poster
Love Is Blind 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 14
Runtime 11 hours 12 minutes
"Love Is Blind" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слепая любовь» несколько незнакомых друг с другом молодых людей и девушек отправляются в особняк, где им предстоит найти свою вторую половинку. Каждый день пары ходят на слепые свидания. Они не могут видеть лиц и фигур друг друга, а возникающая между ними симпатия основывается исключительно на взаимопонимании, приятном общении и духовной близости. Когда двое участников понимают, что они не хотят больше посещать встречи с другими претендентами и готовы провести друг с другом жизнь, происходит самая настоящая помолвка. И только после нее влюбленным разрешается увидеть друг друга…

TV Show rating

6.2
Rate 14 votes
Is Love Blind?
Season 1 Episode 1
13 February 2020
Will You Marry Me?
Season 1 Episode 2
13 February 2020
First Night Together
Season 1 Episode 3
13 February 2020
Couples Retreat
Season 1 Episode 4
13 February 2020
Last Night in Paradise
Season 1 Episode 5
13 February 2020
Moving in Together
Season 1 Episode 6
20 February 2020
Meet the Parents
Season 1 Episode 7
20 February 2020
Countdown to I Do's
Season 1 Episode 8
20 February 2020
Bachelor & Bachelorette Parties
Season 1 Episode 9
20 February 2020
The Weddings
Season 1 Episode 10
27 February 2020
The Reunion
Season 1 Episode 11
5 March 2020
After the Altar: Two Years Later
Season 1 Episode 12
28 July 2021
After the Altar: Married, Single, and It's Complicated
Season 1 Episode 13
28 July 2021
After the Altar: Celebrations and Confrontations
Season 1 Episode 14
28 July 2021
