В 1 сезоне сериала «Слепая любовь» несколько незнакомых друг с другом молодых людей и девушек отправляются в особняк, где им предстоит найти свою вторую половинку. Каждый день пары ходят на слепые свидания. Они не могут видеть лиц и фигур друг друга, а возникающая между ними симпатия основывается исключительно на взаимопонимании, приятном общении и духовной близости. Когда двое участников понимают, что они не хотят больше посещать встречи с другими претендентами и готовы провести друг с другом жизнь, происходит самая настоящая помолвка. И только после нее влюбленным разрешается увидеть друг друга…