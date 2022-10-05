Menu
Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 6

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 6
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 0 minute
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» коренная петербурженка Алина в шестом классе попробовала спиртное, в 15 решила бросить учебу… а в 16 – узнала, что ждет ребенка. Жизнь 17-летней Марины из Пензы, студентки Политехнического колледжа, изменилась после встречи с 22-летним парнем, от которого она забеременела. 16-летняя Марина из Алтайского края начала встречаться с 19-летним парнем по имени Вова, который менял девушек как перчатки. Но именно Марина узнала, что носит его ребенка. Старешеклассница Наташа из Свердловской области воспитывалась бабушкой с дедушкой. Они не смогли уберечь ее от ранних половых связей с 18-летним Сережей...

"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 01. Алина, Санкт-Петербург
Season 6 Episode 1
5 October 2022
Выпуск 02. Марина, Новочеркасск
Season 6 Episode 2
12 October 2022
Выпуск 03 Маша, Рубцовск
Season 6 Episode 3
19 October 2022
Выпуск 04 Наташа, Краснотурьинск
Season 6 Episode 4
26 October 2022
Выпуск 05 Настя, Усть-Илимск
Season 6 Episode 5
2 November 2022
Выпуск 06 Катя, Саратов
Season 6 Episode 6
9 November 2022
