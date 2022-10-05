В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» коренная петербурженка Алина в шестом классе попробовала спиртное, в 15 решила бросить учебу… а в 16 – узнала, что ждет ребенка. Жизнь 17-летней Марины из Пензы, студентки Политехнического колледжа, изменилась после встречи с 22-летним парнем, от которого она забеременела. 16-летняя Марина из Алтайского края начала встречаться с 19-летним парнем по имени Вова, который менял девушек как перчатки. Но именно Марина узнала, что носит его ребенка. Старешеклассница Наташа из Свердловской области воспитывалась бабушкой с дедушкой. Они не смогли уберечь ее от ранних половых связей с 18-летним Сережей...