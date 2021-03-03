В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» Алена из Новосибирской области прониклась тяжелой судьбой 19-летнего Саши, который впоследствии стал отцом ее незапланированного ребенка. Девочка-пацанка из Томска по имени Олеся начала встречаться с 22-летним Богданом и скрыла это от своих родителей. Спустя 2 месяца отношений она поняла, что ждет ребенка. 16-летняя Катерина из Красноармейске внезапно начала дерзить приемным родителям, связалась с плохой компанией, стала употреблять спиртное и сбегать из дома. Ее распутная жизнь привела к преждевременной беременности, и девушка приняла решение оставить ребенка.