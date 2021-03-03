Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 4

Beremenna v 16 (Mama v 16) season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Beremenna v 16 (Mama v 16) Seasons Season 4

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 4
Season premiere 3 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» Алена из Новосибирской области прониклась тяжелой судьбой 19-летнего Саши, который впоследствии стал отцом ее незапланированного ребенка. Девочка-пацанка из Томска по имени Олеся начала встречаться с 22-летним Богданом и скрыла это от своих родителей. Спустя 2 месяца отношений она поняла, что ждет ребенка. 16-летняя Катерина из Красноармейске внезапно начала дерзить приемным родителям, связалась с плохой компанией, стала употреблять спиртное и сбегать из дома. Ее распутная жизнь привела к преждевременной беременности, и девушка приняла решение оставить ребенка.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 01. Алёна, Новосибирск
Season 4 Episode 1
3 March 2021
Выпуск 02. Алина, Эльче, Испания
Season 4 Episode 2
10 March 2021
Выпуск 03. Олеся, Томск
Season 4 Episode 3
17 March 2021
Выпуск 04. Екатерина, Красноармейск
Season 4 Episode 4
24 March 2021
Выпуск 05. Ева, Пермь
Season 4 Episode 5
31 March 2021
Выпуск 06. Дарья, Магнитогорск
Season 4 Episode 6
7 April 2021
Выпуск 07. Полина, Владивосток
Season 4 Episode 7
14 April 2021
Выпуск 08. Алина, Ижевск
Season 4 Episode 8
28 April 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more