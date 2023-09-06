В 7-м сезоне шоу «Беременна в 16» культовое реалити-шоу вернется с новыми историями о девушках, оказавшихся в положении. Проект канала Ю раскрывает те аспекты жизни российской молодежи, о которых не принято говорить вслух. Героини программы – несовершеннолетние подростки, оказавшие в непростой ситуации. Решив сохранить ребенка, юные девушки неминуемо сталкиваются с критикой со стороны сверстников и взрослых. Не менее острым оказывается финансовый вопрос. Будущим матерям приходится бросить учебу и искать деньги на жилье и содержание будущего малыша. В некоторых случаях девушкам помогают их бойфренды, но далеко не все молодые люди оказываются достаточно зрелыми, чтобы взять на себя такой груз ответственности.