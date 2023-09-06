Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 7

Beremenna v 16 (Mama v 16) season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Beremenna v 16 (Mama v 16) Seasons Season 7

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 7
Season premiere 6 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 0 minute
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Беременна в 16» культовое реалити-шоу вернется с новыми историями о девушках, оказавшихся в положении. Проект канала Ю раскрывает те аспекты жизни российской молодежи, о которых не принято говорить вслух. Героини программы – несовершеннолетние подростки, оказавшие в непростой ситуации. Решив сохранить ребенка, юные девушки неминуемо сталкиваются с критикой со стороны сверстников и взрослых. Не менее острым оказывается финансовый вопрос. Будущим матерям приходится бросить учебу и искать деньги на жилье и содержание будущего малыша. В некоторых случаях девушкам помогают их бойфренды, но далеко не все молодые люди оказываются достаточно зрелыми, чтобы взять на себя такой груз ответственности.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 01
Season 7 Episode 1
6 September 2023
Выпуск 02
Season 7 Episode 2
13 September 2023
Выпуск 3
Season 7 Episode 3
20 September 2023
Выпуск 4
Season 7 Episode 4
27 September 2023
Выпуск 5
Season 7 Episode 5
4 October 2024
Выпуск 6
Season 7 Episode 6
11 October 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more