Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 2

Beremenna v 16 (Mama v 16) season 2 poster
Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 2
Season premiere 26 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Беременна в 16» Ксюша была самой младшей в многодетной семье. Родители прощали ей все: и ночные вечеринки с подпругами, и плохую успеваемость в школе, и отношения с 24-летним Женей. Именно он стал отцом их незапланированного ребенка... Женя родилась в Барнауле, однако часто переезжала вместе со своей семьей. Она хорошо училась и старалась произвести о себе положительное впечатление. Но и эти честолюбивые помыслы не уберегли девушку от ранней связи с парнем и последующей беременности. 16-летняя Маша из Анапы влюбилась в простого парня по имени Саша из соседнего села. Вскоре она выяснила, что ждет ребенка...

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 01. Ксения, Красноярск
Season 2 Episode 1
26 February 2020
Выпуск 02. Евгения, Барнаул
Season 2 Episode 2
4 March 2020
Выпуск 03. Снежана, Москва.
Season 2 Episode 3
11 March 2020
Выпуск 04. Майя, Нур-Султан
Season 2 Episode 4
18 March 2020
Выпуск 05. Софья, Коломна
Season 2 Episode 5
25 March 2020
Выпуск 06. Полина, Пермь
Season 2 Episode 6
1 April 2020
Выпуск 07. Виктория, Саратов
Season 2 Episode 7
8 April 2020
Выпуск 08. Мария, Анапа
Season 2 Episode 8
15 April 2020
TV series release schedule
