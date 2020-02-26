Во 2 сезоне шоу «Беременна в 16» Ксюша была самой младшей в многодетной семье. Родители прощали ей все: и ночные вечеринки с подпругами, и плохую успеваемость в школе, и отношения с 24-летним Женей. Именно он стал отцом их незапланированного ребенка... Женя родилась в Барнауле, однако часто переезжала вместе со своей семьей. Она хорошо училась и старалась произвести о себе положительное впечатление. Но и эти честолюбивые помыслы не уберегли девушку от ранней связи с парнем и последующей беременности. 16-летняя Маша из Анапы влюбилась в простого парня по имени Саша из соседнего села. Вскоре она выяснила, что ждет ребенка...