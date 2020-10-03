Menu
Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 3

Beremenna v 16 (Mama v 16) season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Beremenna v 16 (Mama v 16) Seasons Season 3

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 3
Season premiere 3 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 0 minute
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Беременна в 16» со своим парнем Артемом Маша познакомилась в соцсети. Артем стал для нее первым мужчиной во всех смыслах этого слова. А спустя некоторое время девушка узнала, что ждет ребенка. 16-летняя Кристина из Северной столицы работала с раннего возраста. Она обрабатывала фото, делала пирсинг и организовывала концерты. В своей ранней «взрослой» жизни девушка познакомилась с парнем по имени Илья, от которого вскоре забеременела. Люба из Уфы в 10-м классе бросила школу, чтобы поступить в колледж на юриста, а также привела в дом молодого человека, который учился в 9-м классе...

"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 01. Мария, Калуга
Season 3 Episode 1
3 October 2020
Выпуск 02. Кристина, Санкт-Петербург
Season 3 Episode 2
10 October 2020
Выпуск 03. Любовь, Уфа
Season 3 Episode 3
17 October 2020
Выпуск 04. Елизавета, Санкт-Петербург
Season 3 Episode 4
24 October 2020
Выпуск 05. Анастасия, Тверь
Season 3 Episode 5
31 October 2020
Выпуск 06. Анастасия, Волгодонск
Season 3 Episode 6
7 November 2020
