Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 1

Beremenna v 16 (Mama v 16)

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» с Кириллом, будущим отцом ребенка, Лиля познакомилась в колледже. Он произвел на нее впечатление красивыми ухаживаниями, а через 3 месяца отношений, она узнала, что ждет ребенка. Лидия из Иркутска повстречала отца своего будущего ребенка на одной из студенческих вечеринок. Ребята тоже совсем не планировали становиться родителями так рано. 16-летняя Лиза оказалась в интернате и искала утешения в сетевых знакомствах. Именно виртуальное общение свело ее с Владиславом, от которого она впоследствии забеременела. А Аля в раннем возрасте переехала в Москву, пошла на работу и там повстречала 21-летнего парня...

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 01. Лилия, Пенза
Season 1 Episode 1
27 February 2019
Выпуск 02. Кристина, Ахтубинск
Season 1 Episode 2
6 March 2019
Выпуск 03. Лидия, Иркутск
Season 1 Episode 3
13 March 2019
Выпуск 04. Елизавета, Смоленск
Season 1 Episode 4
20 March 2019
Выпуск 05. Аля, Москва
Season 1 Episode 5
27 March 2019
Выпуск 06. Анна, Томск
Season 1 Episode 6
3 April 2019
Выпуск 07. Вика, Псков
Season 1 Episode 7
10 April 2019
Выпуск 08. Катя, Иваново
Season 1 Episode 8
17 April 2019
Выпуск 09. Саша, Тверь
Season 1 Episode 9
24 April 2019
Выпуск 10. Ангелина, Чебоксары
Season 1 Episode 10
8 May 2019
