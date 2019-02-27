В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» с Кириллом, будущим отцом ребенка, Лиля познакомилась в колледже. Он произвел на нее впечатление красивыми ухаживаниями, а через 3 месяца отношений, она узнала, что ждет ребенка. Лидия из Иркутска повстречала отца своего будущего ребенка на одной из студенческих вечеринок. Ребята тоже совсем не планировали становиться родителями так рано. 16-летняя Лиза оказалась в интернате и искала утешения в сетевых знакомствах. Именно виртуальное общение свело ее с Владиславом, от которого она впоследствии забеременела. А Аля в раннем возрасте переехала в Москву, пошла на работу и там повстречала 21-летнего парня...