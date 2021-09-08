В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» родителей Яны лишили родительских прав за злоупотребление наркотиками. Девушка в раннем возрасте переехала жить к своему парню, после чего узнала, что ждет ребенка. 16-летняя Карина из Хабаровска была в плохих отношениях с отчимом, из духа протеста начала встречаться со взрослым парнем и забеременела. Тане 17 лет, она коренная москвичка. С 13 лет девушка проводила время в плохих компаниях. Ее беспорядочные связи привели к неожиданному известию: девушка узнала, что находится в положении. 15-летняя Василиса из небольшого поселка, несмотря на неудачный опыт матери, тоже рано вступила в связь с парнем...