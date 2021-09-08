Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beremenna v 16 (Mama v 16) (2019), season 5

Beremenna v 16 (Mama v 16) season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Beremenna v 16 (Mama v 16) Seasons Season 5

Beremenna v 16 (Mama v 16) 16+
Title Сезон 5
Season premiere 8 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 8 hours 10 minutes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» родителей Яны лишили родительских прав за злоупотребление наркотиками. Девушка в раннем возрасте переехала жить к своему парню, после чего узнала, что ждет ребенка. 16-летняя Карина из Хабаровска была в плохих отношениях с отчимом, из духа протеста начала встречаться со взрослым парнем и забеременела. Тане 17 лет, она коренная москвичка. С 13 лет девушка проводила время в плохих компаниях. Ее беспорядочные связи привели к неожиданному известию: девушка узнала, что находится в положении. 15-летняя Василиса из небольшого поселка, несмотря на неудачный опыт матери, тоже рано вступила в связь с парнем...

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
"Beremenna v 16 (Mama v 16)" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 01. Василиса, п. Сосьва
Season 5 Episode 1
8 September 2021
Выпуск 02. Анастасия, Мытищи
Season 5 Episode 2
21 September 2021
Выпуск 03. Полина, Ярцево
Season 5 Episode 3
22 September 2021
Выпуск 04. Таня, Москва
Season 5 Episode 4
29 September 2021
Выпуск 05. Кристина, Раменское
Season 5 Episode 5
6 October 2021
Выпуск 06. Каролина, Хабаровск
Season 5 Episode 6
13 October 2021
Выпуск 07. Яна, Электроугли
Season 5 Episode 7
20 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more