В 7 сезоне шоу «Танцы» в первый раз в истории проекта призовой фонд составил 5 000 000 рублей. Самыми яркими участниками проекта стали Даниил Савельев (команда Мигеля), Алексей Мечетный, Роман Белов (команда Дружинина), Евдокия Горбадей (команда Татьяны Денисовой). Примечательно, что в первый день два конкурсанта саботировали выступление. Даниил Патлах и Анна Устинова вышли на сцену и кружились под аккомпанемент обнявшись. Татьяна Денисова категорично заявила, что это проявление неуважения к людям, которые работали над созданием номера, и отправила Патлаха домой, поскольку он был инициатором случившегося.