Tancy (2014), season 7

Tancy season 7 poster
Танцы 16+
Original title Сезон 7
Season premiere 29 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 21
Runtime 33 hours 15 minutes
"Tancy" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Танцы» в первый раз в истории проекта призовой фонд составил 5 000 000 рублей. Самыми яркими участниками проекта стали Даниил Савельев (команда Мигеля), Алексей Мечетный, Роман Белов (команда Дружинина), Евдокия Горбадей (команда Татьяны Денисовой). Примечательно, что в первый день два конкурсанта саботировали выступление. Даниил Патлах и Анна Устинова вышли на сцену и кружились под аккомпанемент обнявшись. Татьяна Денисова категорично заявила, что это проявление неуважения к людям, которые работали над созданием номера, и отправила Патлаха домой, поскольку он был инициатором случившегося.

TV Show rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb
"Tancy" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Кастинг в Екатеринбурге
Season 7 Episode 1
29 August 2020
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 7 Episode 2
5 September 2020
Кастинг в Новосибирске
Season 7 Episode 3
12 September 2020
Кастинг в Казани
Season 7 Episode 4
19 September 2020
Кастинг в Ростове-на-Дону
Season 7 Episode 5
26 September 2020
Кастинг в Минске
Season 7 Episode 6
3 October 2020
Кастинг в Москве, часть первая
Season 7 Episode 7
10 October 2020
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 7 Episode 8
17 October 2020
Не вошедшие в эфир выступления
Season 7 Episode 9
24 October 2020
Кастинг участников прошлых сезонов
Season 7 Episode 10
31 October 2020
Испытание хореографией, часть первая
Season 7 Episode 11
7 November 2020
Испытание хореографией, часть вторая
Season 7 Episode 12
8 November 2020
Отбор в команды, часть первая
Season 7 Episode 13
14 November 2020
Отбор в команды, часть вторая
Season 7 Episode 14
21 November 2020
Первый концерт
Season 7 Episode 15
13 March 2021
Второй концерт
Season 7 Episode 16
20 March 2021
Третий концерт
Season 7 Episode 17
27 March 2021
Четвёртый концерт
Season 7 Episode 18
3 April 2021
Пятый концерт
Season 7 Episode 19
10 April 2021
Шестой концерт
Season 7 Episode 20
17 April 2021
Финал
Season 7 Episode 21
24 April 2021
TV series release schedule
