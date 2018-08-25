В 5 сезоне шоу «Танцы» участвуют талантливые танцоры со всей России. В проекте снова появился Егор Дружинин, который оценивает участников вместе с Мигелем и Татьяной Денисовой. У ребят сократились шансы остаться в шоу, поскольку они в состязание вступили с 1-го выпуска. В этом году в состав сменного жюри вошли: балерина Анна Окунева, стендап-комик Юлия Ахмедова, бальница Елена Хворова и теледива Ольга Бузова. Среди самых ярких участников оказались Родика Букшан, Александра Смирнова (команда Мигеля), Алексей Летучий, Александр Перцев (команда Денисовой), Юваль Ламай и Михаил Килимчук (команда Дружинина).