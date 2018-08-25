Menu
Tancy (2014), season 5

Tancy

Танцы 16+
Original title Сезон 5
Season premiere 25 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 22
Runtime 34 hours 50 minutes
"Tancy" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Танцы» участвуют талантливые танцоры со всей России. В проекте снова появился Егор Дружинин, который оценивает участников вместе с Мигелем и Татьяной Денисовой. У ребят сократились шансы остаться в шоу, поскольку они в состязание вступили с 1-го выпуска. В этом году в состав сменного жюри вошли: балерина Анна Окунева, стендап-комик Юлия Ахмедова, бальница Елена Хворова и теледива Ольга Бузова. Среди самых ярких участников оказались Родика Букшан, Александра Смирнова (команда Мигеля), Алексей Летучий, Александр Перцев (команда Денисовой), Юваль Ламай и Михаил Килимчук (команда Дружинина).

TV Show rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb
"Tancy" season 5 list of episodes
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 5 Episode 1
25 August 2018
Кастинг в Нижнем Новгороде
Season 5 Episode 2
1 September 2018
Кастинг в Ростове-на-Дону
Season 5 Episode 3
8 September 2018
Кастинг в Омске
Season 5 Episode 4
15 September 2018
Кастинг в Челябинске
Season 5 Episode 5
22 September 2018
Кастинг в Новосибирске
Season 5 Episode 6
29 September 2018
Кастинг в Уфе
Season 5 Episode 7
6 October 2018
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть вторая
Season 5 Episode 8
13 October 2018
Кастинг в Москве, часть первая
Season 5 Episode 9
20 October 2018
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 5 Episode 10
21 October 2018
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Season 5 Episode 11
27 October 2018
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Season 5 Episode 12
28 October 2018
Испытание хореографией, часть первая
Season 5 Episode 13
3 November 2018
Испытание хореографией, часть вторая
Season 5 Episode 14
4 November 2018
Первый концерт
Season 5 Episode 15
10 November 2018
Второй концерт
Season 5 Episode 16
17 November 2018
Третий концерт
Season 5 Episode 17
24 November 2018
Четвертый концерт
Season 5 Episode 18
1 December 2018
Пятый концерт
Season 5 Episode 19
8 December 2018
Шестой концерт
Season 5 Episode 20
15 December 2018
Финал
Season 5 Episode 21
22 December 2018
Неделя из жизни шоу
Season 5 Episode 22
29 December 2018
