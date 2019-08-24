Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tancy (2014), season 6

Tancy season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Tancy Seasons Season 6

Танцы 16+
Original title Сезон 6
Season premiere 24 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 21
Runtime 33 hours 15 minutes
"Tancy" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Танцы» команды конкурсантов под предводительством хореографов Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой исполняют креативные танцевальные номера на самые знаменитые музыкальные композиции. Помимо неизменных ведущих в этот раз кресла жюри заняли музыкант Иван Дорн, несравненная Ольга Бузова, резидентка Stand Up Юлия Ахмедова, исполнительница Лена Темникова, ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина и другие звезды ТНТ. А воображение зрительской аудитории на этот раз поразили Арсен Именов, Маша Селиверстова, Оля Подмосковная, Константин Коваль, Аня Тарасенко и другие.

TV Show rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb
"Tancy" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Кастинг в Минске
Season 6 Episode 1
24 August 2019
Кастинг в Челябинске
Season 6 Episode 2
31 August 2019
Кастинг в Москве. Дети
Season 6 Episode 3
1 September 2019
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 6 Episode 4
7 September 2019
Кастинг в Краснодаре
Season 6 Episode 5
14 September 2019
Кастинг в Красноярске
Season 6 Episode 6
21 September 2019
Кастинг в Казани
Season 6 Episode 7
28 September 2019
Кастинг в Хабаровске / Владивостоке
Season 6 Episode 8
5 October 2019
Кастинг участников прошлых сезонов
Season 6 Episode 9
12 October 2019
Кастинг в Москве
Season 6 Episode 10
19 October 2019
Не вошедшие в эфир выступления
Season 6 Episode 11
26 October 2019
Испытание хореографией, часть первая
Season 6 Episode 12
2 November 2019
Испытание хореографией, часть вторая
Season 6 Episode 13
3 November 2019
Отбор в команды, часть первая
Season 6 Episode 14
9 November 2019
Отбор в команды, часть вторая
Season 6 Episode 15
10 November 2019
Первый концерт
Season 6 Episode 16
16 November 2019
Второй концерт
Season 6 Episode 17
23 November 2019
Третий концерт
Season 6 Episode 18
30 November 2019
Четвертый концерт
Season 6 Episode 19
7 December 2019
Пятый концерт
Season 6 Episode 20
14 December 2019
Финал
Season 6 Episode 21
21 December 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more