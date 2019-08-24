В 6 сезоне шоу «Танцы» команды конкурсантов под предводительством хореографов Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой исполняют креативные танцевальные номера на самые знаменитые музыкальные композиции. Помимо неизменных ведущих в этот раз кресла жюри заняли музыкант Иван Дорн, несравненная Ольга Бузова, резидентка Stand Up Юлия Ахмедова, исполнительница Лена Темникова, ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина и другие звезды ТНТ. А воображение зрительской аудитории на этот раз поразили Арсен Именов, Маша Селиверстова, Оля Подмосковная, Константин Коваль, Аня Тарасенко и другие.