Tancy (2014), season 3

Танцы 16+
Original title Сезон 3
Season premiere 20 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 22
Runtime 34 hours 50 minutes
"Tancy" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Танцы» зрители посмотрели огромное количество новых ярких танцевальных номеров в исполнении Кейко Ли, Вишни, Станислава Литвинова из команды Егора Дружинина, а также Дмитрия Щебета, Александры Киселевой и Баины Басановой из команды Мигеля. Дима Щебет, Валя Ермоленко, Костя Заяц, Дима Юдин в финальном выпуске вышли на сцену и довольно расслабленно исполнили танец, который поставил Дмитрий Щебет. Их уверенность пошла на пользу номеру, который отлично раскачал весь зрительный зал. В жюри побывали Сергей Светлаков, Татьяна Денисова. В качестве неизменной ведущей проекта осталась известная гимнастка Ляйсан Утяшева.

6.3
6.5 IMDb
Кастинг в Екатеринбурге
Season 3 Episode 1
20 August 2016
Кастинг в Калининграде
Season 3 Episode 2
27 August 2016
Кастинг в Красноярске
Season 3 Episode 3
3 September 2016
Кастинг в Казани
Season 3 Episode 4
10 September 2016
Кастинг в Ростове-на-Дону
Season 3 Episode 5
17 September 2016
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 3 Episode 6
24 September 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть первая
Season 3 Episode 7
1 October 2016
Кастинг в Москве, часть первая
Season 3 Episode 8
8 October 2016
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 3 Episode 9
15 October 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть вторая
Season 3 Episode 10
22 October 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть третья
Season 3 Episode 11
23 October 2016
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Season 3 Episode 12
29 October 2016
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Season 3 Episode 13
30 October 2016
Испытание хореографией, часть первая
Season 3 Episode 14
5 November 2016
Испытание хореографией, часть вторая
Season 3 Episode 15
6 November 2016
Первый концерт
Season 3 Episode 16
12 November 2016
Второй концерт
Season 3 Episode 17
19 November 2016
Третий концерт
Season 3 Episode 18
26 November 2016
Четвертый концерт
Season 3 Episode 19
3 December 2016
Пятый концерт. Дети
Season 3 Episode 20
10 December 2016
Шестой концерт
Season 3 Episode 21
17 December 2016
Финал
Season 3 Episode 22
24 December 2016
