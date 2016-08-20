В 3 сезоне шоу «Танцы» зрители посмотрели огромное количество новых ярких танцевальных номеров в исполнении Кейко Ли, Вишни, Станислава Литвинова из команды Егора Дружинина, а также Дмитрия Щебета, Александры Киселевой и Баины Басановой из команды Мигеля. Дима Щебет, Валя Ермоленко, Костя Заяц, Дима Юдин в финальном выпуске вышли на сцену и довольно расслабленно исполнили танец, который поставил Дмитрий Щебет. Их уверенность пошла на пользу номеру, который отлично раскачал весь зрительный зал. В жюри побывали Сергей Светлаков, Татьяна Денисова. В качестве неизменной ведущей проекта осталась известная гимнастка Ляйсан Утяшева.