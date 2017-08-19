В 4 сезоне шоу «Танцы» проект от ТНТ, который покорил аудиторию по всей стране, продолжается с еще более яркими номерами и харизматичными участниками. За подготовку конкурсантов отвечают наставники Мигель и знаменитый хореограф Татьяна Денисова, которая заменила покинувшего проект Егора Дружинина. В предыдущих сезонах зрители канала ТНТ могли видеть Татьяну в качестве сменного члена жюри. Денисова пришла с командой своих хореографов, но в шоу остались и те, кто работал с Егором, – Александр Могилев и Гарик Рудник. Наиболее яркими участниками проекта стали Ильдар Гайнутдинов, Виталий Уливанов, Света Макаренко.