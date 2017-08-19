Menu
Tancy (2014), season 4

Танцы 16+
Original title Сезон 4
Season premiere 19 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 22
Runtime 34 hours 50 minutes
"Tancy" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Танцы» проект от ТНТ, который покорил аудиторию по всей стране, продолжается с еще более яркими номерами и харизматичными участниками. За подготовку конкурсантов отвечают наставники Мигель и знаменитый хореограф Татьяна Денисова, которая заменила покинувшего проект Егора Дружинина. В предыдущих сезонах зрители канала ТНТ могли видеть Татьяну в качестве сменного члена жюри. Денисова пришла с командой своих хореографов, но в шоу остались и те, кто работал с Егором, – Александр Могилев и Гарик Рудник. Наиболее яркими участниками проекта стали Ильдар Гайнутдинов, Виталий Уливанов, Света Макаренко.

Кастинг в Екатеринбурге
Season 4 Episode 1
19 August 2017
Кастинг в Новосибирске
Season 4 Episode 2
26 August 2017
Кастинг в Краснодаре
Season 4 Episode 3
2 September 2017
Кастинг в Самаре
Season 4 Episode 4
9 September 2017
Кастинг в Воронеже
Season 4 Episode 5
16 September 2017
Кастинг в Уфе
Season 4 Episode 6
23 September 2017
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть первая
Season 4 Episode 7
30 September 2017
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть вторая
Season 4 Episode 8
7 October 2017
Кастинг в Москве, часть первая
Season 4 Episode 9
14 October 2017
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 4 Episode 10
21 October 2017
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Season 4 Episode 11
28 October 2017
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Season 4 Episode 12
29 October 2017
Испытание хореографией, часть первая
Season 4 Episode 13
4 November 2017
Испытание хореографией, часть вторая
Season 4 Episode 14
5 November 2017
Первый концерт
Season 4 Episode 15
11 November 2017
Второй концерт
Season 4 Episode 16
18 November 2017
Третий концерт
Season 4 Episode 17
25 November 2017
Четвертый концерт
Season 4 Episode 18
2 December 2017
Пятый концерт
Season 4 Episode 19
9 December 2017
Шестой концерт
Season 4 Episode 20
16 December 2017
Седьмой концерт
Season 4 Episode 21
23 December 2017
Финал
Season 4 Episode 22
30 December 2017
