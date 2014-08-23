Menu
Tancy (2014), season 1

Tancy season 1 poster
Танцы 16+
Original title Сезон 1
Season premiere 23 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 20
Runtime 31 hours 40 minutes
"Tancy" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Танцы» десять конкурсантов из разных городов продемонстрировали на сцене свои танцевальные способности. Под чутким наставничеством Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой участники оттачивали свои навыки в хореографии, готовили танцевальные номера и покоряли аудиторию канала ТНТ. Благодаря этому проекту в сердца российских зрителей попали удивительные мастера танца, среди которых Ильшат Шабаев, Макс Нестерович, Алексей Летучий, Кирилл Цыганов и многие другие. В сменном составе жюри побывали Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян и множество других представителей отечественного шоу-бизнеса.

TV Show rating

6.3
Rate 12 votes
"Tancy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Кастинг в Екатеринбурге
Season 1 Episode 1
23 August 2014
Кастинг в Новосибирске
Season 1 Episode 2
30 August 2014
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 1 Episode 3
6 September 2014
Кастинг в Краснодаре
Season 1 Episode 4
13 September 2014
Кастинг в Казани
Season 1 Episode 5
20 September 2014
Не вошедшие в эфир выступления
Season 1 Episode 6
27 September 2014
Кастинг в Москве, часть первая
Season 1 Episode 7
4 October 2014
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 1 Episode 8
11 October 2014
Финальный этап отборочного тура
Season 1 Episode 9
18 October 2014
Первый концерт
Season 1 Episode 10
25 October 2014
Второй концерт
Season 1 Episode 11
1 November 2014
Третий концерт
Season 1 Episode 12
8 November 2014
Четвертый концерт
Season 1 Episode 13
15 November 2014
Пятый концерт
Season 1 Episode 14
22 November 2014
Шестой концерт
Season 1 Episode 15
29 November 2014
Седьмой концерт
Season 1 Episode 16
6 December 2014
Восьмой концерт
Season 1 Episode 17
13 December 2014
Девятый концерт
Season 1 Episode 18
20 December 2014
Десятый концерт
Season 1 Episode 19
27 December 2014
Финал
Season 1 Episode 20
31 December 2014
TV series release schedule
