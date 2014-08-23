В 1 сезоне шоу «Танцы» десять конкурсантов из разных городов продемонстрировали на сцене свои танцевальные способности. Под чутким наставничеством Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой участники оттачивали свои навыки в хореографии, готовили танцевальные номера и покоряли аудиторию канала ТНТ. Благодаря этому проекту в сердца российских зрителей попали удивительные мастера танца, среди которых Ильшат Шабаев, Макс Нестерович, Алексей Летучий, Кирилл Цыганов и многие другие. В сменном составе жюри побывали Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян и множество других представителей отечественного шоу-бизнеса.