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Танцы (2014), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 7

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 7
Премьера сезона 29 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 33 часа 15 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Танцы»

В 7 сезоне шоу «Танцы» в первый раз в истории проекта призовой фонд составил 5 000 000 рублей. Самыми яркими участниками проекта стали Даниил Савельев (команда Мигеля), Алексей Мечетный, Роман Белов (команда Дружинина), Евдокия Горбадей (команда Татьяны Денисовой). Примечательно, что в первый день два конкурсанта саботировали выступление. Даниил Патлах и Анна Устинова вышли на сцену и кружились под аккомпанемент обнявшись. Татьяна Денисова категорично заявила, что это проявление неуважения к людям, которые работали над созданием номера, и отправила Патлаха домой, поскольку он был инициатором случившегося.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 7-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Екатеринбурге
Сезон 7 Серия 1
29 августа 2020
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 7 Серия 2
5 сентября 2020
Кастинг в Новосибирске
Сезон 7 Серия 3
12 сентября 2020
Кастинг в Казани
Сезон 7 Серия 4
19 сентября 2020
Кастинг в Ростове-на-Дону
Сезон 7 Серия 5
26 сентября 2020
Кастинг в Минске
Сезон 7 Серия 6
3 октября 2020
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 7 Серия 7
10 октября 2020
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 7 Серия 8
17 октября 2020
Не вошедшие в эфир выступления
Сезон 7 Серия 9
24 октября 2020
Кастинг участников прошлых сезонов
Сезон 7 Серия 10
31 октября 2020
Испытание хореографией, часть первая
Сезон 7 Серия 11
7 ноября 2020
Испытание хореографией, часть вторая
Сезон 7 Серия 12
8 ноября 2020
Отбор в команды, часть первая
Сезон 7 Серия 13
14 ноября 2020
Отбор в команды, часть вторая
Сезон 7 Серия 14
21 ноября 2020
Первый концерт
Сезон 7 Серия 15
13 марта 2021
Второй концерт
Сезон 7 Серия 16
20 марта 2021
Третий концерт
Сезон 7 Серия 17
27 марта 2021
Четвёртый концерт
Сезон 7 Серия 18
3 апреля 2021
Пятый концерт
Сезон 7 Серия 19
10 апреля 2021
Шестой концерт
Сезон 7 Серия 20
17 апреля 2021
Финал
Сезон 7 Серия 21
24 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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