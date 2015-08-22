Во 2 сезоне шоу «Танцы» талантливые танцоры со всей страны продолжают удивлять российских зрителей мастерством и хореографией. Кастинги на участие в проекте прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Тысячи молодых ребят волновались за кулисами, готовились и рвались побеждать. Sofa из Новосибирска, вошедшая в команду Егора Дружинина, покорила зрителей выступлениями в стиле дэнс-холл, а Митя Стаев, наставником которого стал Мигель, удивил своим мастерством в спортивных танцах. Зрителям также запомнился танец конкурсантов вместе со специальным гостем Евгением Смирновым. Зал аплодировал им стоя.