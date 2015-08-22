Menu
Tancy (2014), season 2

Танцы 16+
Original title Сезон 2
Season premiere 22 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 31 hours 40 minutes
Во 2 сезоне шоу «Танцы» талантливые танцоры со всей страны продолжают удивлять российских зрителей мастерством и хореографией. Кастинги на участие в проекте прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Тысячи молодых ребят волновались за кулисами, готовились и рвались побеждать. Sofa из Новосибирска, вошедшая в команду Егора Дружинина, покорила зрителей выступлениями в стиле дэнс-холл, а Митя Стаев, наставником которого стал Мигель, удивил своим мастерством в спортивных танцах. Зрителям также запомнился танец конкурсантов вместе со специальным гостем Евгением Смирновым. Зал аплодировал им стоя.

6.3
6.5 IMDb
Кастинг в Екатеринбурге
Season 2 Episode 1
22 August 2015
Кастинг в Новосибирске
Season 2 Episode 2
29 August 2015
Кастинг в Санкт-Петербурге
Season 2 Episode 3
5 September 2015
Кастинг во Владивостоке
Season 2 Episode 4
12 September 2015
Кастинг в Краснодаре
Season 2 Episode 5
19 September 2015
Кастинг в Казани
Season 2 Episode 6
26 September 2015
Не вошедшие в эфир выступления
Season 2 Episode 7
3 October 2015
Кастинг в Москве, часть первая
Season 2 Episode 8
10 October 2015
Кастинг в Москве, часть вторая
Season 2 Episode 9
17 October 2015
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Season 2 Episode 10
24 October 2015
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Season 2 Episode 11
31 October 2015
Первый концерт
Season 2 Episode 12
7 November 2015
Второй концерт
Season 2 Episode 13
14 November 2015
Третий концерт
Season 2 Episode 14
21 November 2015
Четвертый концерт
Season 2 Episode 15
28 November 2015
Пятый концерт
Season 2 Episode 16
5 December 2015
Шестой концерт
Season 2 Episode 17
12 December 2015
Седьмой концерт
Season 2 Episode 18
19 December 2015
Восьмой концерт
Season 2 Episode 19
26 December 2015
Финал
Season 2 Episode 20
31 December 2015
