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Танцы (2014), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 6

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 6
Премьера сезона 24 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 21
Продолжительность сезона 33 часа 15 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Танцы»

В 6 сезоне шоу «Танцы» команды конкурсантов под предводительством хореографов Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой исполняют креативные танцевальные номера на самые знаменитые музыкальные композиции. Помимо неизменных ведущих в этот раз кресла жюри заняли музыкант Иван Дорн, несравненная Ольга Бузова, резидентка Stand Up Юлия Ахмедова, исполнительница Лена Темникова, ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина и другие звезды ТНТ. А воображение зрительской аудитории на этот раз поразили Арсен Именов, Маша Селиверстова, Оля Подмосковная, Константин Коваль, Аня Тарасенко и другие.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 6-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Минске
Сезон 6 Серия 1
24 августа 2019
Кастинг в Челябинске
Сезон 6 Серия 2
31 августа 2019
Кастинг в Москве. Дети
Сезон 6 Серия 3
1 сентября 2019
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 6 Серия 4
7 сентября 2019
Кастинг в Краснодаре
Сезон 6 Серия 5
14 сентября 2019
Кастинг в Красноярске
Сезон 6 Серия 6
21 сентября 2019
Кастинг в Казани
Сезон 6 Серия 7
28 сентября 2019
Кастинг в Хабаровске / Владивостоке
Сезон 6 Серия 8
5 октября 2019
Кастинг участников прошлых сезонов
Сезон 6 Серия 9
12 октября 2019
Кастинг в Москве
Сезон 6 Серия 10
19 октября 2019
Не вошедшие в эфир выступления
Сезон 6 Серия 11
26 октября 2019
Испытание хореографией, часть первая
Сезон 6 Серия 12
2 ноября 2019
Испытание хореографией, часть вторая
Сезон 6 Серия 13
3 ноября 2019
Отбор в команды, часть первая
Сезон 6 Серия 14
9 ноября 2019
Отбор в команды, часть вторая
Сезон 6 Серия 15
10 ноября 2019
Первый концерт
Сезон 6 Серия 16
16 ноября 2019
Второй концерт
Сезон 6 Серия 17
23 ноября 2019
Третий концерт
Сезон 6 Серия 18
30 ноября 2019
Четвертый концерт
Сезон 6 Серия 19
7 декабря 2019
Пятый концерт
Сезон 6 Серия 20
14 декабря 2019
Финал
Сезон 6 Серия 21
21 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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