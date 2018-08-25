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Танцы (2014), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 5

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 5
Премьера сезона 25 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 22
Продолжительность сезона 34 часа 50 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Танцы»

В 5 сезоне шоу «Танцы» участвуют талантливые танцоры со всей России. В проекте снова появился Егор Дружинин, который оценивает участников вместе с Мигелем и Татьяной Денисовой. У ребят сократились шансы остаться в шоу, поскольку они в состязание вступили с 1-го выпуска. В этом году в состав сменного жюри вошли: балерина Анна Окунева, стендап-комик Юлия Ахмедова, бальница Елена Хворова и теледива Ольга Бузова. Среди самых ярких участников оказались Родика Букшан, Александра Смирнова (команда Мигеля), Алексей Летучий, Александр Перцев (команда Денисовой), Юваль Ламай и Михаил Килимчук (команда Дружинина).

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 5 Серия 1
25 августа 2018
Кастинг в Нижнем Новгороде
Сезон 5 Серия 2
1 сентября 2018
Кастинг в Ростове-на-Дону
Сезон 5 Серия 3
8 сентября 2018
Кастинг в Омске
Сезон 5 Серия 4
15 сентября 2018
Кастинг в Челябинске
Сезон 5 Серия 5
22 сентября 2018
Кастинг в Новосибирске
Сезон 5 Серия 6
29 сентября 2018
Кастинг в Уфе
Сезон 5 Серия 7
6 октября 2018
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть вторая
Сезон 5 Серия 8
13 октября 2018
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 5 Серия 9
20 октября 2018
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 5 Серия 10
21 октября 2018
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Сезон 5 Серия 11
27 октября 2018
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Сезон 5 Серия 12
28 октября 2018
Испытание хореографией, часть первая
Сезон 5 Серия 13
3 ноября 2018
Испытание хореографией, часть вторая
Сезон 5 Серия 14
4 ноября 2018
Первый концерт
Сезон 5 Серия 15
10 ноября 2018
Второй концерт
Сезон 5 Серия 16
17 ноября 2018
Третий концерт
Сезон 5 Серия 17
24 ноября 2018
Четвертый концерт
Сезон 5 Серия 18
1 декабря 2018
Пятый концерт
Сезон 5 Серия 19
8 декабря 2018
Шестой концерт
Сезон 5 Серия 20
15 декабря 2018
Финал
Сезон 5 Серия 21
22 декабря 2018
Неделя из жизни шоу
Сезон 5 Серия 22
29 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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