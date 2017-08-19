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Танцы (2014), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 4

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 4
Премьера сезона 19 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 22
Продолжительность сезона 34 часа 50 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Танцы»

В 4 сезоне шоу «Танцы» проект от ТНТ, который покорил аудиторию по всей стране, продолжается с еще более яркими номерами и харизматичными участниками. За подготовку конкурсантов отвечают наставники Мигель и знаменитый хореограф Татьяна Денисова, которая заменила покинувшего проект Егора Дружинина. В предыдущих сезонах зрители канала ТНТ могли видеть Татьяну в качестве сменного члена жюри. Денисова пришла с командой своих хореографов, но в шоу остались и те, кто работал с Егором, – Александр Могилев и Гарик Рудник. Наиболее яркими участниками проекта стали Ильдар Гайнутдинов, Виталий Уливанов, Света Макаренко.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Екатеринбурге
Сезон 4 Серия 1
19 августа 2017
Кастинг в Новосибирске
Сезон 4 Серия 2
26 августа 2017
Кастинг в Краснодаре
Сезон 4 Серия 3
2 сентября 2017
Кастинг в Самаре
Сезон 4 Серия 4
9 сентября 2017
Кастинг в Воронеже
Сезон 4 Серия 5
16 сентября 2017
Кастинг в Уфе
Сезон 4 Серия 6
23 сентября 2017
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть первая
Сезон 4 Серия 7
30 сентября 2017
Кастинг в Санкт-Петербурге, часть вторая
Сезон 4 Серия 8
7 октября 2017
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 4 Серия 9
14 октября 2017
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 4 Серия 10
21 октября 2017
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Сезон 4 Серия 11
28 октября 2017
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Сезон 4 Серия 12
29 октября 2017
Испытание хореографией, часть первая
Сезон 4 Серия 13
4 ноября 2017
Испытание хореографией, часть вторая
Сезон 4 Серия 14
5 ноября 2017
Первый концерт
Сезон 4 Серия 15
11 ноября 2017
Второй концерт
Сезон 4 Серия 16
18 ноября 2017
Третий концерт
Сезон 4 Серия 17
25 ноября 2017
Четвертый концерт
Сезон 4 Серия 18
2 декабря 2017
Пятый концерт
Сезон 4 Серия 19
9 декабря 2017
Шестой концерт
Сезон 4 Серия 20
16 декабря 2017
Седьмой концерт
Сезон 4 Серия 21
23 декабря 2017
Финал
Сезон 4 Серия 22
30 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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