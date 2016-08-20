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Танцы (2014), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 3

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 3
Премьера сезона 20 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 22
Продолжительность сезона 34 часа 50 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Танцы»

В 3 сезоне шоу «Танцы» зрители посмотрели огромное количество новых ярких танцевальных номеров в исполнении Кейко Ли, Вишни, Станислава Литвинова из команды Егора Дружинина, а также Дмитрия Щебета, Александры Киселевой и Баины Басановой из команды Мигеля. Дима Щебет, Валя Ермоленко, Костя Заяц, Дима Юдин в финальном выпуске вышли на сцену и довольно расслабленно исполнили танец, который поставил Дмитрий Щебет. Их уверенность пошла на пользу номеру, который отлично раскачал весь зрительный зал. В жюри побывали Сергей Светлаков, Татьяна Денисова. В качестве неизменной ведущей проекта осталась известная гимнастка Ляйсан Утяшева.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Екатеринбурге
Сезон 3 Серия 1
20 августа 2016
Кастинг в Калининграде
Сезон 3 Серия 2
27 августа 2016
Кастинг в Красноярске
Сезон 3 Серия 3
3 сентября 2016
Кастинг в Казани
Сезон 3 Серия 4
10 сентября 2016
Кастинг в Ростове-на-Дону
Сезон 3 Серия 5
17 сентября 2016
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 3 Серия 6
24 сентября 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть первая
Сезон 3 Серия 7
1 октября 2016
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 3 Серия 8
8 октября 2016
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 3 Серия 9
15 октября 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть вторая
Сезон 3 Серия 10
22 октября 2016
Не вошедшие в эфир выступления, часть третья
Сезон 3 Серия 11
23 октября 2016
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Сезон 3 Серия 12
29 октября 2016
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Сезон 3 Серия 13
30 октября 2016
Испытание хореографией, часть первая
Сезон 3 Серия 14
5 ноября 2016
Испытание хореографией, часть вторая
Сезон 3 Серия 15
6 ноября 2016
Первый концерт
Сезон 3 Серия 16
12 ноября 2016
Второй концерт
Сезон 3 Серия 17
19 ноября 2016
Третий концерт
Сезон 3 Серия 18
26 ноября 2016
Четвертый концерт
Сезон 3 Серия 19
3 декабря 2016
Пятый концерт. Дети
Сезон 3 Серия 20
10 декабря 2016
Шестой концерт
Сезон 3 Серия 21
17 декабря 2016
Финал
Сезон 3 Серия 22
24 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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