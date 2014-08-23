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Танцы (2014), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 1

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 31 час 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Танцы»

В 1 сезоне шоу «Танцы» десять конкурсантов из разных городов продемонстрировали на сцене свои танцевальные способности. Под чутким наставничеством Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой участники оттачивали свои навыки в хореографии, готовили танцевальные номера и покоряли аудиторию канала ТНТ. Благодаря этому проекту в сердца российских зрителей попали удивительные мастера танца, среди которых Ильшат Шабаев, Макс Нестерович, Алексей Летучий, Кирилл Цыганов и многие другие. В сменном составе жюри побывали Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян и множество других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Екатеринбурге
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2014
Кастинг в Новосибирске
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2014
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2014
Кастинг в Краснодаре
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2014
Кастинг в Казани
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2014
Не вошедшие в эфир выступления
Сезон 1 Серия 6
27 сентября 2014
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2014
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 1 Серия 8
11 октября 2014
Финальный этап отборочного тура
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2014
Первый концерт
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2014
Второй концерт
Сезон 1 Серия 11
1 ноября 2014
Третий концерт
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2014
Четвертый концерт
Сезон 1 Серия 13
15 ноября 2014
Пятый концерт
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2014
Шестой концерт
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2014
Седьмой концерт
Сезон 1 Серия 16
6 декабря 2014
Восьмой концерт
Сезон 1 Серия 17
13 декабря 2014
Девятый концерт
Сезон 1 Серия 18
20 декабря 2014
Десятый концерт
Сезон 1 Серия 19
27 декабря 2014
Финал
Сезон 1 Серия 20
31 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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