Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Univer season 4 watch online

Univer season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Univer Seasons Season 4
Универ 16+
Title Сезон 4
Season premiere 11 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 46
Runtime 18 hours 24 minutes
"Univer" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Универ» в Московском вселенском государственном университете начинается новый учебный год. Вот только невезение преследует жителей общаги прямо с первого дня занятий. Кто-то поджигает здание корпуса, и под подозрением оказываются все без исключения студенты и даже преподаватели. Следователям предстоит выяснить, кто на самом деле виноват в пожаре, и несчастному грозит отчисление. Гоша возвращается из армии и восстанавливается в университете. Но Майкл не желает возвращать бывшему лучшему соблазнителю универа пальму первенства. Парни начинают соревноваться в искусстве обольщения прекрасного пола.

Series rating

5.3
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Univer" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Криминальное чтиво
Season 4 Episode 1
11 May 2010
Подстава
Season 4 Episode 2
12 May 2010
Соседка
Season 4 Episode 3
13 May 2010
Служили два товарища
Season 4 Episode 4
17 May 2010
Отелло
Season 4 Episode 5
18 May 2010
Аватар
Season 4 Episode 6
19 May 2010
Рок-н-ролльщик
Season 4 Episode 7
20 May 2010
Карнавальная ночь
Season 4 Episode 8
24 May 2010
О чем говорят мужчины
Season 4 Episode 9
25 May 2010
Вор
Season 4 Episode 10
26 May 2010
Сирота казанская
Season 4 Episode 11
27 May 2010
Званый ужин
Season 4 Episode 12
31 May 2010
Бой с тенью
Season 4 Episode 13
1 June 2010
Мышиная охота
Season 4 Episode 14
2 June 2010
Всё, что вы хотели знать о сексе
Season 4 Episode 15
3 June 2010
Верные друзья
Season 4 Episode 16
7 June 2010
День сурка
Season 4 Episode 17
8 June 2010
Прощай, детка, прощай
Season 4 Episode 18
9 June 2010
Родня
Season 4 Episode 19
10 June 2010
Любовь и голуби
Season 4 Episode 20
15 June 2010
Каникулы строгого режима
Season 4 Episode 21
9 August 2010
Голая правда
Season 4 Episode 22
10 August 2010
Яйца судьбы
Season 4 Episode 23
11 August 2010
Война и мир
Season 4 Episode 24
12 August 2010
Падение черного ястреба
Season 4 Episode 25
16 August 2010
Укрощение строптивого
Season 4 Episode 26
17 August 2010
Запрещенная реальность
Season 4 Episode 27
18 August 2010
Телохранитель
Season 4 Episode 28
19 August 2010
Запретный плод
Season 4 Episode 29
23 August 2010
Белый шум
Season 4 Episode 30
24 August 2010
Правила съёма
Season 4 Episode 31
25 August 2010
Лжец, лжец, лжец
Season 4 Episode 32
26 August 2010
Юленька
Season 4 Episode 33
30 August 2010
Космос, как предчувствие
Season 4 Episode 34
31 August 2010
Успеть до полуночи
Season 4 Episode 35
1 September 2010
Знакомство с родителями
Season 4 Episode 36
2 September 2010
Ночное дежурство
Season 4 Episode 37
6 September 2010
Адреналин
Season 4 Episode 38
7 September 2010
Человек, который смеётся
Season 4 Episode 39
8 September 2010
Люди Икс
Season 4 Episode 40
9 September 2010
Красотка
Season 4 Episode 41
13 September 2010
Безумное свидание
Season 4 Episode 42
14 September 2010
Битва титанов
Season 4 Episode 43
15 September 2010
Диверсант
Season 4 Episode 44
16 September 2010
Имитатор
Season 4 Episode 45
20 September 2010
Любовь-морковь
Season 4 Episode 46
21 September 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more