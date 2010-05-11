В 4 сезоне сериала «Универ» в Московском вселенском государственном университете начинается новый учебный год. Вот только невезение преследует жителей общаги прямо с первого дня занятий. Кто-то поджигает здание корпуса, и под подозрением оказываются все без исключения студенты и даже преподаватели. Следователям предстоит выяснить, кто на самом деле виноват в пожаре, и несчастному грозит отчисление. Гоша возвращается из армии и восстанавливается в университете. Но Майкл не желает возвращать бывшему лучшему соблазнителю универа пальму первенства. Парни начинают соревноваться в искусстве обольщения прекрасного пола.