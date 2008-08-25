Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Univer 2008 - 2011 season 1

Univer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Univer Seasons Season 1
Универ 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2008
Production year 2008
Number of episodes 55
Runtime 22 hours 0 minute
"Univer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Универ» события разворачиваются в студенческом общежитии Московского вселенского государственного университета. Это крупнейший вуз страны, в который мечтают поступить молодые люди и девушки из всех глубинок нашей необъятной родины. Среди счастливчиков, прошедших отбор, оказываются пятеро ребят, которым предстоит жить в одном блоке общаги. Гоша пользуется огромной популярностью у девушек. Не очень умный, но обаятельный Кузя посвящает себя спорту. Аллочка тратит большую часть времени на выбор нарядов, и только ее скромная подружка Таня пытается учиться. Но в комнате появляется еще один загадочный новичок.

Series rating

5.3
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Univer" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Приезд Саши
Season 1 Episode 1
25 August 2008
Фастфуд
Season 1 Episode 2
26 August 2008
Трава
Season 1 Episode 3
27 August 2008
Разборка
Season 1 Episode 4
28 August 2008
Резиновая баба
Season 1 Episode 5
1 September 2008
Девственник
Season 1 Episode 6
2 September 2008
Яйцев
Season 1 Episode 7
3 September 2008
Одноклассники
Season 1 Episode 8
4 September 2008
Акция
Season 1 Episode 9
8 September 2008
Гей
Season 1 Episode 10
9 September 2008
Двойник папы
Season 1 Episode 11
10 September 2008
Слепой Кузя
Season 1 Episode 12
11 September 2008
Похищение
Season 1 Episode 13
15 September 2008
Святой папа
Season 1 Episode 14
16 September 2008
Госпожа Люда
Season 1 Episode 15
17 September 2008
Дядя Гриша
Season 1 Episode 16
18 September 2008
Переписка
Season 1 Episode 17
22 September 2008
Стипендия
Season 1 Episode 18
23 September 2008
Фантазии
Season 1 Episode 19
24 September 2008
Крутой Саня
Season 1 Episode 20
25 September 2008
Скрытая камера
Season 1 Episode 21
29 September 2008
День рождения Тани
Season 1 Episode 22
30 September 2008
Шкаф
Season 1 Episode 23
1 October 2008
Аппендицит
Season 1 Episode 24
2 October 2008
Усатый Саня
Season 1 Episode 25
6 October 2008
Стрижка
Season 1 Episode 26
7 October 2008
Каратисты
Season 1 Episode 27
8 October 2008
Хомяки
Season 1 Episode 28
9 October 2008
Гошино радио
Season 1 Episode 29
13 October 2008
Джессика Альба
Season 1 Episode 30
14 October 2008
Голый папа
Season 1 Episode 31
15 October 2008
Кузя - тренер хомяков
Season 1 Episode 32
16 October 2008
Эротический сон
Season 1 Episode 33
20 October 2008
Алла Гришко
Season 1 Episode 34
21 October 2008
Сирота
Season 1 Episode 35
22 October 2008
Свадьба
Season 1 Episode 36
23 October 2008
Стройка
Season 1 Episode 37
27 October 2008
Анекдоты
Season 1 Episode 38
28 October 2008
Рыцарь
Season 1 Episode 39
29 October 2008
Кузя и Бузова
Season 1 Episode 40
30 October 2008
Папе плохо
Season 1 Episode 41
31 October 2008
Саша - официант
Season 1 Episode 42
5 November 2008
Кузя - отец
Season 1 Episode 43
6 November 2008
Армия
Season 1 Episode 44
10 November 2008
Гена - астроном
Season 1 Episode 45
3 February 2009
Майкл вернулся
Season 1 Episode 46
4 February 2009
Лжесаша
Season 1 Episode 47
5 February 2009
Танина беременность
Season 1 Episode 48
9 February 2009
Подарки
Season 1 Episode 49
10 February 2009
Аллина беременность
Season 1 Episode 50
11 February 2009
Алла и Гена
Season 1 Episode 51
12 February 2009
Кузя и пиво
Season 1 Episode 52
16 February 2009
Дискотека
Season 1 Episode 53
17 February 2009
Грудь
Season 1 Episode 54
18 February 2009
Оргазм
Season 1 Episode 55
19 February 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more