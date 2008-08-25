В 1 сезоне сериала «Универ» события разворачиваются в студенческом общежитии Московского вселенского государственного университета. Это крупнейший вуз страны, в который мечтают поступить молодые люди и девушки из всех глубинок нашей необъятной родины. Среди счастливчиков, прошедших отбор, оказываются пятеро ребят, которым предстоит жить в одном блоке общаги. Гоша пользуется огромной популярностью у девушек. Не очень умный, но обаятельный Кузя посвящает себя спорту. Аллочка тратит большую часть времени на выбор нарядов, и только ее скромная подружка Таня пытается учиться. Но в комнате появляется еще один загадочный новичок.