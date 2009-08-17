Menu
Универ 16+
Title Сезон 3
Season premiere 17 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 55
Runtime 22 hours 0 minute
"Univer" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Универ» страсти в кампусе МВГУ буквально кипят. Саша и Таня расстаются из-за нелепой, но серьезной ссоры. Они оба хотят сохранить отношения, но не знают, как об этом сказать, не растеряв гордость. Тем временем Кузя в расстроенных чувствах улетает один в Турцию. Алла тяжело переживает разлуку, но не решается отправиться вслед за ним. А Вера мечтает выйти замуж за Сильвестра Андреевича, даже не догадываясь, что тот уже несколько месяцев не может собраться с силами и сделать ей предложение. Между влюбленными парочками стоит череда недопониманий, и у них есть всего час, чтобы исправить ошибки.

Series rating

5.3
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Univer" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Вспомнить всё
Season 3 Episode 1
17 August 2009
Шёпоты и крики
Season 3 Episode 2
18 August 2009
Лучший друг
Season 3 Episode 3
19 August 2009
Ярмарка тщеславия
Season 3 Episode 4
20 August 2009
Изображая жертву
Season 3 Episode 5
24 August 2009
Поймай меня, если сможешь
Season 3 Episode 6
25 August 2009
Война миров
Season 3 Episode 7
26 August 2009
Большая перемена
Season 3 Episode 8
27 August 2009
Зубастики
Season 3 Episode 9
31 August 2009
Без лица
Season 3 Episode 10
1 September 2009
От заката до рассвета
Season 3 Episode 11
2 September 2009
Чужой
Season 3 Episode 12
3 September 2009
Берегись автомобиля
Season 3 Episode 13
7 September 2009
Грязные деньги
Season 3 Episode 14
8 September 2009
Особо опасен
Season 3 Episode 15
9 September 2009
ХХХ
Season 3 Episode 16
10 September 2009
Немножко беременна
Season 3 Episode 17
14 September 2009
Сука— любовь
Season 3 Episode 18
15 September 2009
P.S. Я люблю тебя
Season 3 Episode 19
16 September 2009
Крупная рыба
Season 3 Episode 20
17 September 2009
Возвращение
Season 3 Episode 21
21 September 2009
Ночной дозор
Season 3 Episode 22
22 September 2009
Девять с половиной недель
Season 3 Episode 23
23 September 2009
Пока ты спал
Season 3 Episode 24
24 September 2009
Непристойное предложение
Season 3 Episode 25
28 September 2009
Опасные связи
Season 3 Episode 26
29 September 2009
Хороший, плохой, злой
Season 3 Episode 27
30 September 2009
Жизнь взаймы
Season 3 Episode 28
1 October 2009
Старикам тут не место
Season 3 Episode 29
5 October 2009
Чего хотят женщины
Season 3 Episode 30
6 October 2009
Почти знаменит
Season 3 Episode 31
7 October 2009
Некуда бежать
Season 3 Episode 32
8 October 2009
Секретные материалы
Season 3 Episode 33
12 October 2009
Мой ласковый и нежный зверь
Season 3 Episode 34
13 October 2009
Брат—2
Season 3 Episode 35
14 October 2009
Продюсеры
Season 3 Episode 36
15 October 2009
Счастливы вместе
Season 3 Episode 37
19 October 2009
Невезучие
Season 3 Episode 38
20 October 2009
Расплата
Season 3 Episode 39
21 October 2009
Свадебный переполох
Season 3 Episode 40
22 October 2009
Прости—прощай
Season 3 Episode 41
26 October 2009
Один дома
Season 3 Episode 42
27 October 2009
Шестое чувство
Season 3 Episode 43
28 October 2009
Запретная любовь
Season 3 Episode 44
29 October 2009
Сладкая жизнь
Season 3 Episode 45
2 November 2009
Схватка
Season 3 Episode 46
3 November 2009
Сердца трёх
Season 3 Episode 47
5 November 2009
Дурная слава
Season 3 Episode 48
9 November 2009
Дети кукурузы
Season 3 Episode 49
10 November 2009
Восставшие из ада
Season 3 Episode 50
11 November 2009
Геймер
Season 3 Episode 51
12 November 2009
Изгнание
Season 3 Episode 52
16 November 2009
Очень русский детектив
Season 3 Episode 53
17 November 2009
Шоу гёрлз
Season 3 Episode 54
18 November 2009
Московские каникулы
Season 3 Episode 55
19 November 2009
