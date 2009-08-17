В 3 сезоне сериала «Универ» страсти в кампусе МВГУ буквально кипят. Саша и Таня расстаются из-за нелепой, но серьезной ссоры. Они оба хотят сохранить отношения, но не знают, как об этом сказать, не растеряв гордость. Тем временем Кузя в расстроенных чувствах улетает один в Турцию. Алла тяжело переживает разлуку, но не решается отправиться вслед за ним. А Вера мечтает выйти замуж за Сильвестра Андреевича, даже не догадываясь, что тот уже несколько месяцев не может собраться с силами и сделать ей предложение. Между влюбленными парочками стоит череда недопониманий, и у них есть всего час, чтобы исправить ошибки.