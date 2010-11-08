Menu
Russian
Univer season 5 watch online

Univer season 5 poster
Univer
Универ 16+
Title Сезон 5
Season premiere 8 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 54
Runtime 21 hours 36 minutes
"Univer" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Универ» в общежитии появляется отдельная свободная комната – невиданная роскошь для студентов. Особенно эта жилплощадь не помешала бы устоявшимся парам, которые пытаются строить совместное будущее. Проблема в том, что комната всего одна, а таких пар в блоке сразу три: Майкл и Алла, Саша и Таня, Гоша и Лиля. Что окажется для ребят важнее: давняя дружба или соперничество из-за «квартирного вопроса»? Тем временем у Аллы в качестве актрисы появляются первые фанаты, и Майкл начинает ревновать. Кузя находит новое призвание и становится университетским супергероем.

Series rating

5.3
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Univer" season 5 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Жиголо
Season 5 Episode 1
8 November 2010
Переполох в общаге
Season 5 Episode 2
9 November 2010
Изгой
Season 5 Episode 3
10 November 2010
Глухарь
Season 5 Episode 4
11 November 2010
Супермен
Season 5 Episode 5
15 November 2010
Авиатор
Season 5 Episode 6
16 November 2010
Голубая бездна
Season 5 Episode 7
17 November 2010
Дитя человеческое
Season 5 Episode 8
18 November 2010
Убойная сила
Season 5 Episode 9
22 November 2010
Мальчишник в Вегасе
Season 5 Episode 10
23 November 2010
Портал
Season 5 Episode 11
24 November 2010
Муха
Season 5 Episode 12
25 November 2010
Репортаж
Season 5 Episode 13
13 December 2010
История игрушек
Season 5 Episode 14
14 December 2010
Послезавтра
Season 5 Episode 15
15 December 2010
Лысый нянька
Season 5 Episode 16
16 December 2010
Господин никто
Season 5 Episode 17
20 December 2010
Миссия невыполнима
Season 5 Episode 18
21 December 2010
Начало
Season 5 Episode 19
22 December 2010
Папаши
Season 5 Episode 20
23 December 2010
Взаперти
Season 5 Episode 21
27 December 2010
Мама не горюй
Season 5 Episode 22
28 December 2010
Взрыв из прошлого
Season 5 Episode 23
29 December 2010
Моя супербывшая
Season 5 Episode 24
30 December 2010
Ползком от гангстеров
Season 5 Episode 25
28 March 2011
Невыносимая жестокость
Season 5 Episode 26
29 March 2011
Звездные войны
Season 5 Episode 27
30 March 2011
Интердевочка
Season 5 Episode 28
31 March 2011
Жених напрокат
Season 5 Episode 29
4 April 2011
ПАРАГРАФ 78
Season 5 Episode 30
5 April 2011
Мэри Поппинс, до свидания!
Season 5 Episode 31
6 April 2011
Бегущий человек
Season 5 Episode 32
7 April 2011
В постели с врагом
Season 5 Episode 33
11 April 2011
Паранормальное явление
Season 5 Episode 34
12 April 2011
Психо
Season 5 Episode 35
13 April 2011
Мама
Season 5 Episode 36
14 April 2011
Библиотекарь
Season 5 Episode 37
18 April 2011
Обратная тяга
Season 5 Episode 38
19 April 2011
Перевозчик
Season 5 Episode 39
20 April 2011
Доживём до понедельника
Season 5 Episode 40
21 April 2011
Моя свекровь монстр
Season 5 Episode 41
25 April 2011
Ешь, молись, люби
Season 5 Episode 42
26 April 2011
Колёса страха
Season 5 Episode 43
27 April 2011
Перевозчик-2
Season 5 Episode 44
28 April 2011
Ирония судьбы
Season 5 Episode 45
3 May 2011
Властелин колец
Season 5 Episode 46
4 May 2011
Постель из роз
Season 5 Episode 47
5 May 2011
Зак и Мири снимают порно
Season 5 Episode 48
10 May 2011
Голдфингер
Season 5 Episode 49
11 May 2011
Альфа дог
Season 5 Episode 50
12 May 2011
Самогонщики
Season 5 Episode 51
16 May 2011
Игры разума
Season 5 Episode 52
17 May 2011
Американский пирог
Season 5 Episode 53
18 May 2011
Край
Season 5 Episode 54
19 May 2011
