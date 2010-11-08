В 5 сезоне сериала «Универ» в общежитии появляется отдельная свободная комната – невиданная роскошь для студентов. Особенно эта жилплощадь не помешала бы устоявшимся парам, которые пытаются строить совместное будущее. Проблема в том, что комната всего одна, а таких пар в блоке сразу три: Майкл и Алла, Саша и Таня, Гоша и Лиля. Что окажется для ребят важнее: давняя дружба или соперничество из-за «квартирного вопроса»? Тем временем у Аллы в качестве актрисы появляются первые фанаты, и Майкл начинает ревновать. Кузя находит новое призвание и становится университетским супергероем.