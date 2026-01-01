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Kinoafisha TV Shows Kaleidoscope Soundtrack

Soundtrack from "Kaleidoscope"

Music from "Kaleidoscope" All info
Kaleidoscope (Soundtrack from the Netflix Series)
Kaleidoscope (Soundtrack from the Netflix Series) 25 tracks. Dominic Lewis, Dominic Lewis, Charles Jones
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Title Artist Time
1 Jigsaw Dominic Lewis 1:47
2 Blue Chips Dominic Lewis 2:46
3 Cut the Mustard Dominic Lewis 3:26
4 Gold Rush Dominic Lewis 0:57
5 Better Red Than Dead Dominic Lewis 2:02
6 Green Eyed Monster Dominic Lewis 1:23
7 Purple Rain Dominic Lewis 2:29
8 Yellow Light Dominic Lewis 3:06
9 Pinked Dominic Lewis 1:17
10 Old Yella Dominic Lewis 2:00
11 Green Dermocybe Dominic Lewis 2:05
12 Blue Print Dominic Lewis 2:02
13 Lemonade Dominic Lewis 1:49
14 Violet Fires Dominic Lewis 3:54
15 Apples to Oranges Dominic Lewis 1:36
16 Yellow Dog Dominic Lewis 1:34
17 Mr. Blue Sky Dominic Lewis 2:06
18 Grass Is Greener Dominic Lewis 2:25
19 A Whiter Shade of Pale Dominic Lewis 5:34
20 Yellow Jacket Dominic Lewis 1:51
21 Orange Peel Dominic Lewis 4:04
22 Moody Blues Dominic Lewis 2:22
23 Mellow Yellow Dominic Lewis 0:59
24 Satin Finish Dominic Lewis 3:42
25 Devils Plans Dominic Lewis, Charles Jones 3:11
Listen to songs from "Kaleidoscope" (2023) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Kaleidoscope" in different languages are free for listening online.
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