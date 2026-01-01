|Title
|Artist
|Time
|1
|Jigsaw
|Dominic Lewis
|1:47
|2
|Blue Chips
|Dominic Lewis
|2:46
|3
|Cut the Mustard
|Dominic Lewis
|3:26
|4
|Gold Rush
|Dominic Lewis
|0:57
|5
|Better Red Than Dead
|Dominic Lewis
|2:02
|6
|Green Eyed Monster
|Dominic Lewis
|1:23
|7
|Purple Rain
|Dominic Lewis
|2:29
|8
|Yellow Light
|Dominic Lewis
|3:06
|9
|Pinked
|Dominic Lewis
|1:17
|10
|Old Yella
|Dominic Lewis
|2:00
|11
|Green Dermocybe
|Dominic Lewis
|2:05
|12
|Blue Print
|Dominic Lewis
|2:02
|13
|Lemonade
|Dominic Lewis
|1:49
|14
|Violet Fires
|Dominic Lewis
|3:54
|15
|Apples to Oranges
|Dominic Lewis
|1:36
|16
|Yellow Dog
|Dominic Lewis
|1:34
|17
|Mr. Blue Sky
|Dominic Lewis
|2:06
|18
|Grass Is Greener
|Dominic Lewis
|2:25
|19
|A Whiter Shade of Pale
|Dominic Lewis
|5:34
|20
|Yellow Jacket
|Dominic Lewis
|1:51
|21
|Orange Peel
|Dominic Lewis
|4:04
|22
|Moody Blues
|Dominic Lewis
|2:22
|23
|Mellow Yellow
|Dominic Lewis
|0:59
|24
|Satin Finish
|Dominic Lewis
|3:42
|25
|Devils Plans
|Dominic Lewis, Charles Jones
|3:11