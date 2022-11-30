Menu
Season premiere 30 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 1
Runtime 28 minutes
Во 2 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире животных наступает холодная половина года, и все антропоморфные звери готовятся отмечать зимние праздники. Они украшают свои гнезда и берлоги к Рождеству и Новому году. Однако верные напарники Сэм и Кит из звериной полиции не могут расслабиться даже во время каникул. Ребята случайно переносятся назад во времени и оказываются в Ледниковом периоде. Но и там они находят себе работу по плечу. Выясняется, что в те времена на Земле жило множество видов животных, о существовании которых детективы даже не догадывались. И всем этим животным нужна их профессиональная помощь.

7.4
7.7 IMDb

The Missing Mammoth: A Holiday Mystery
Season 2 Episode 1
30 November 2022
