Во 2 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире животных наступает холодная половина года, и все антропоморфные звери готовятся отмечать зимние праздники. Они украшают свои гнезда и берлоги к Рождеству и Новому году. Однако верные напарники Сэм и Кит из звериной полиции не могут расслабиться даже во время каникул. Ребята случайно переносятся назад во времени и оказываются в Ледниковом периоде. Но и там они находят себе работу по плечу. Выясняется, что в те времена на Земле жило множество видов животных, о существовании которых детективы даже не догадывались. И всем этим животным нужна их профессиональная помощь.