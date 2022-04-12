В 1 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире антропоморфных разумных животных существует особый отдел полиции – КЛЭЙД. В нем работают спецагенты по поиску пропавших зверей Сэм Сноу и Кит Кейси. Это веселые напарники, которые никогда не сидят на одном месте. Каждый день ребята решают интереснейшие детективные задачки в разных уголках планеты. Они то отправляются в Индию, чтобы встретиться со своим коллегой слоном, то разыскивают рыбу, похищенную злоумышленниками у белого медведя за полярным кругом, а то разыскивают исчезнувшего в джунглях хамелеона. С ними скучать никогда не приходится!