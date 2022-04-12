Menu
The Creature Cases 2022, season 1

Season premiere 12 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 23
Runtime 10 hours 44 minutes
"The Creature Cases" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире антропоморфных разумных животных существует особый отдел полиции – КЛЭЙД. В нем работают спецагенты по поиску пропавших зверей Сэм Сноу и Кит Кейси. Это веселые напарники, которые никогда не сидят на одном месте. Каждый день ребята решают интереснейшие детективные задачки в разных уголках планеты. Они то отправляются в Индию, чтобы встретиться со своим коллегой слоном, то разыскивают рыбу, похищенную злоумышленниками у белого медведя за полярным кругом, а то разыскивают исчезнувшего в джунглях хамелеона. С ними скучать никогда не приходится!

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

The Creature Cases List of episodes

The Mystery on the Monsoon Express
Season 1 Episode 1
12 April 2022
The Riddle of Raging Rhinos / The Trouble in the Tundra
Season 1 Episode 2
12 April 2022
The Puzzle of the Plummeting Eggs / The Missing Mole Rat Princess
Season 1 Episode 3
12 April 2022
The Hunt for the Hidden Hive / The Trouble of the Toppled Trees
Season 1 Episode 4
12 April 2022
The Mysterious Fruit Thief / The Riddle of the Wrestling Lizards
Season 1 Episode 5
12 April 2022
The Disappearing Dung Ball / The Search for the Spotted Frog
Season 1 Episode 6
12 April 2022
The Case of the Big Chomp / The Secret of the Salt Cave
Season 1 Episode 7
12 April 2022
The Case of the Blue Bandit / The Honey Badger Break-In
Season 1 Episode 8
12 April 2022
The Unidentified Shiny Object / The Case of the Crying Monkey
Season 1 Episode 9
12 April 2022
The Search for the Silver Ant Hill / The Search for the Swamp Snapper
Season 1 Episode 10
12 April 2022
The Puzzle of the Poisonous Leaves / The Mystery of the Missing Hare
Season 1 Episode 11
12 April 2022
The Secret of the Sand Serpent / The Disappearance of Peggy Scratch
Season 1 Episode 12
12 April 2022
