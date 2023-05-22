В 3-м сезоне сериала «Дело о хвостатых» продолжается история о специальных агентах по имени Сэм и Кит. Они отправляются в очередные увлекательные путешествия по всему миру. Напомним, в предыдущих сезонах Сэм и Кит искали таинственную птицу, которая залезает в чужие гнезда. Команда искала коронованную особу из голых землекопов, попавшую из подземелья. Сэм и Кит не давали знаменитому змею уволочь город под землю. Кроме того, друзья потерпели крушение в ходе летных испытаний и отправились на поиски лидера команды. В новом сезоне герои продолжат свой путь навстречу захватывающим приключениям.