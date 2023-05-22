Menu
The Creature Cases 2022, season 3

The Creature Cases season 3 poster
Season premiere 22 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 6 hours 32 minutes
"The Creature Cases" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Дело о хвостатых» продолжается история о специальных агентах по имени Сэм и Кит. Они отправляются в очередные увлекательные путешествия по всему миру. Напомним, в предыдущих сезонах Сэм и Кит искали таинственную птицу, которая залезает в чужие гнезда. Команда искала коронованную особу из голых землекопов, попавшую из подземелья. Сэм и Кит не давали знаменитому змею уволочь город под землю. Кроме того, друзья потерпели крушение в ходе летных испытаний и отправились на поиски лидера команды. В новом сезоне герои продолжат свой путь навстречу захватывающим приключениям.

The Forest Food Bandit
Season 3 Episode 1
22 May 2023
The Case of the Absent Giraffe
Season 3 Episode 2
22 May 2023
The Frozen Stowaways
Season 3 Episode 3
22 May 2023
The Puzzle of the Empty Pond
Season 3 Episode 4
22 May 2023
The Undercover Hyena
Season 3 Episode 5
22 May 2023
The Stranger in the Burrow
Season 3 Episode 6
22 May 2023
The Bat Cave Crisis
Season 3 Episode 7
22 May 2023
The Mysterious Ant Circle
Season 3 Episode 8
22 May 2023
The Lost Capybara Kids
Season 3 Episode 9
22 May 2023
The Case of the Curious Keas
Season 3 Episode 10
22 May 2023
The Legend of the Night Howler
Season 3 Episode 11
22 May 2023
The Haystack Stakeout
Season 3 Episode 12
22 May 2023
The Case of the Scorpion's Sting
Season 3 Episode 13
22 May 2023
The Case of the Constant Dripping
Season 3 Episode 14
22 May 2023
