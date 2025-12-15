Menu
The Creature Cases 2022, season 6
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
The Creature Cases
0+
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
15 December 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
4 hours 40 minutes
Series rating
7.4
Rate
13
votes
7.7
IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Beehive Burglar
Season 6
Episode 1
15 December 2025
The Shadow of the Sky Pirates
Season 6
Episode 2
15 December 2025
The Legend of Lemmingland
Season 6
Episode 3
15 December 2025
The Riddle of the Lion's Roar
Season 6
Episode 4
15 December 2025
The Burrow of the Booty Bumper
Season 6
Episode 5
15 December 2025
The Missing Pack Member
Season 6
Episode 6
15 December 2025
The Invisible Frog
Season 6
Episode 7
15 December 2025
The Island of the Lost Rabbits
Season 6
Episode 8
15 December 2025
The Mystery of the Missing Acorns
Season 6
Episode 9
15 December 2025
The Thirsty Thief
Season 6
Episode 10
15 December 2025
