Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Creature Cases 2022, season 6

The Creature Cases season 6 poster
Kinoafisha TV Shows The Creature Cases Seasons Season 6
The Creature Cases 0+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 15 December 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 40 minutes

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

The Creature Cases List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Beehive Burglar
Season 6 Episode 1
15 December 2025
The Shadow of the Sky Pirates
Season 6 Episode 2
15 December 2025
The Legend of Lemmingland
Season 6 Episode 3
15 December 2025
The Riddle of the Lion's Roar
Season 6 Episode 4
15 December 2025
The Burrow of the Booty Bumper
Season 6 Episode 5
15 December 2025
The Missing Pack Member
Season 6 Episode 6
15 December 2025
The Invisible Frog
Season 6 Episode 7
15 December 2025
The Island of the Lost Rabbits
Season 6 Episode 8
15 December 2025
The Mystery of the Missing Acorns
Season 6 Episode 9
15 December 2025
The Thirsty Thief
Season 6 Episode 10
15 December 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more