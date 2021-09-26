Menu
Sygeplejeskolen season 4 watch online

Sygeplejeskolen season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Sygeplejeskolen Seasons Season 4
Sygeplejeskolen 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 26 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Sygeplejeskolen" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Школа медсестер» история о сотрудниках датской клиники продолжается. Двух мальчиков из Гренландии принимают во Фреденслунд. Бьёрн назначают присматривать за самым маленьким ребенком, Маликом. Им сложно общаться между собой, поскольку Малик изъясняется только по-гренландски. Другие пациенты в палате охотятся за Маликом, и когда в больнице начинает распространяться странная болезнь, он оказывается главным подозреваемым. Мисс Мэдсен госпитализирована после автомобильной аварии. Доктор Фриис готов принести себя в жертву ради науки, а Финн поражает Эльзу неожиданным поступком.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Sygeplejeskolen" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Episode 1
Season 4 Episode 1
26 September 2021
Episode 2
Season 4 Episode 2
3 October 2021
Episode 3
Season 4 Episode 3
10 October 2021
Episode 4
Season 4 Episode 4
17 October 2021
Episode 5
Season 4 Episode 5
25 October 2021
Episode 6
Season 4 Episode 6
31 October 2021
