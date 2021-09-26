В 4 сезоне сериала «Школа медсестер» история о сотрудниках датской клиники продолжается. Двух мальчиков из Гренландии принимают во Фреденслунд. Бьёрн назначают присматривать за самым маленьким ребенком, Маликом. Им сложно общаться между собой, поскольку Малик изъясняется только по-гренландски. Другие пациенты в палате охотятся за Маликом, и когда в больнице начинает распространяться странная болезнь, он оказывается главным подозреваемым. Мисс Мэдсен госпитализирована после автомобильной аварии. Доктор Фриис готов принести себя в жертву ради науки, а Финн поражает Эльзу неожиданным поступком.