Sygeplejeskolen season 3 watch online

Sygeplejeskolen season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Sygeplejeskolen Seasons Season 3
Sygeplejeskolen 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Sygeplejeskolen" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской клиники по-прежнему борется на жизни людей. Теперь курсы для студентов ведет новый главный хирург. Бьёрн начинает уставать из-за серьезной нагрузки. Анна заботится о юной девушке, которая пострадала во время танцев. Она необъяснимым образом получила ранение. Матрона и директор больницы разрабатывают новый план по спасению Фреденслунда. Тем временем Ромер оказывает медицинскую помощь пациенту, который пострадал в результате несчастного случая. Он едва не утонул. Однако Ромер не сомневается, что у этого человека есть все шансы встать на ноги и обрести новый смысл в жизни.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Sygeplejeskolen" season 3 list of episodes.

Episode 1
Season 3 Episode 1
1 November 2020
Episode 2
Season 3 Episode 2
8 November 2020
Episode 3
Season 3 Episode 3
15 November 2020
Episode 4
Season 3 Episode 4
22 November 2020
Episode 5
Season 3 Episode 5
29 November 2020
Episode 6
Season 3 Episode 6
6 December 2020
