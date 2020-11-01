В 3 сезоне сериала «Школа медсестер» медперсонал датской клиники по-прежнему борется на жизни людей. Теперь курсы для студентов ведет новый главный хирург. Бьёрн начинает уставать из-за серьезной нагрузки. Анна заботится о юной девушке, которая пострадала во время танцев. Она необъяснимым образом получила ранение. Матрона и директор больницы разрабатывают новый план по спасению Фреденслунда. Тем временем Ромер оказывает медицинскую помощь пациенту, который пострадал в результате несчастного случая. Он едва не утонул. Однако Ромер не сомневается, что у этого человека есть все шансы встать на ноги и обрести новый смысл в жизни.