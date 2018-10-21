В 1 сезоне сериала «Школа медсестер» действие происходит в датской больнице в 50-е годы. Эрик и Анна одними из первых поступили в школу медсестер, где мужчины и женщины собираются работать вместе. Из-за нехватки квалифицированных медсестер датское правительство на экспериментальной основе издает указ, что мужчины тоже могут устроиться медсестрами. Мужчинам непросто освоиться в этом качестве в месте, где царят старомодные порядки, строгая иерархия и дисциплинарная этика. Герои тревожатся перед экзаменами, влюбляются друг в друга и каждый день борются за жизнь своих пациентов.