Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sygeplejeskolen season 1 watch online

Sygeplejeskolen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sygeplejeskolen Seasons Season 1
Sygeplejeskolen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Sygeplejeskolen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школа медсестер» действие происходит в датской больнице в 50-е годы. Эрик и Анна одними из первых поступили в школу медсестер, где мужчины и женщины собираются работать вместе. Из-за нехватки квалифицированных медсестер датское правительство на экспериментальной основе издает указ, что мужчины тоже могут устроиться медсестрами. Мужчинам непросто освоиться в этом качестве в месте, где царят старомодные порядки, строгая иерархия и дисциплинарная этика. Герои тревожатся перед экзаменами, влюбляются друг в друга и каждый день борются за жизнь своих пациентов.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Sygeplejeskolen" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 November 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 November 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more