В 7 сезоне сериала «Майти-экспресс!» юные зрители вновь встречаются со своими любимыми персонажами – командой веселых паровозиков-супергероев. Нико, Мэнди, Майло, Рэд и другие ребята работают на железной дороге. У каждого из них есть свой маленький друг и напарник – машинист, направляющий паровозик в нужную сторону. Вместе они помогают людям и животным с их проблемами. Кому-то нужно срочно доставить посылку любимой тетушке в другой город. Кто-то опаздывает на собственное выступление, а кто-то мечтает вовремя передать Санта-Клаусу свое рождественское письмо. Наши герои всегда оказываются рядом.