Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mighty Express 2020 - 2022, season 7

Mighty Express season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Mighty Express Seasons Season 7
Mighty Express 0+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 29 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 2 hours 6 minutes
"Mighty Express" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Майти-экспресс!» юные зрители вновь встречаются со своими любимыми персонажами – командой веселых паровозиков-супергероев. Нико, Мэнди, Майло, Рэд и другие ребята работают на железной дороге. У каждого из них есть свой маленький друг и напарник – машинист, направляющий паровозик в нужную сторону. Вместе они помогают людям и животным с их проблемами. Кому-то нужно срочно доставить посылку любимой тетушке в другой город. Кто-то опаздывает на собственное выступление, а кто-то мечтает вовремя передать Санта-Клаусу свое рождественское письмо. Наши герои всегда оказываются рядом.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Mighty Express: Pirate Trains Ahoy!
Season 7 Episode 1
29 August 2022
Nate's Castle Hassle / Tub Time
Season 7 Episode 2
29 August 2022
The Great Hubcap Heist / Pied Piper Brock
Season 7 Episode 3
29 August 2022
Red's Green Thumb / Painting Pandemonium
Season 7 Episode 4
29 August 2022
Short Tracks Part 1
Season 7 Episode 5
29 August 2022
Short Tracks Part 2
Season 7 Episode 6
29 August 2022
Painting Pandemonium
Season 7 Episode 7
29 August 2022
Short Tracks Part 1
Season 7 Episode 8
29 August 2022
Short Tracks Part 2
Season 7 Episode 9
29 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more