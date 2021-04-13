В 3 сезоне сериала «Майти-экспресс» Майло получает сразу два срочных задания в противоположных концах железной дороги. Паровозик боится, что не успеет справиться с возложенной на него ответственностью, поэтому идет на рискованный шаг. Он решает прикрепить к своей раме ракетный ускоритель, чтобы получить невиданную для поезда суперскорость. Однако эта «гениальная» идея чуть было не оборачивается трагедией, когда его колеса начинают искрить, а рельсы под ним – ломаться. Друзья уже спешат на помощь Майло, не забывая и о своих важных делах: устроить пикник, почистить музейные доспехи и раздобыть рецепт фирменного чили.