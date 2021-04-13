Menu
Mighty Express 2020, season 3

Mighty Express season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Mighty Express Seasons Season 3
Mighty Express 0+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 13 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
"Mighty Express" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Майти-экспресс» Майло получает сразу два срочных задания в противоположных концах железной дороги. Паровозик боится, что не успеет справиться с возложенной на него ответственностью, поэтому идет на рискованный шаг. Он решает прикрепить к своей раме ракетный ускоритель, чтобы получить невиданную для поезда суперскорость. Однако эта «гениальная» идея чуть было не оборачивается трагедией, когда его колеса начинают искрить, а рельсы под ним – ломаться. Друзья уже спешат на помощь Майло, не забывая и о своих важных делах: устроить пикник, почистить музейные доспехи и раздобыть рецепт фирменного чили.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

Rocket & Roll
Season 3 Episode 1
13 April 2021
Freight Nate's Achoo-choo
Season 3 Episode 2
13 April 2021
Knight Time
Season 3 Episode 3
13 April 2021
Offline Zipline
Season 3 Episode 4
13 April 2021
Delivery Dilemma
Season 3 Episode 5
13 April 2021
Sticky Situation
Season 3 Episode 6
13 April 2021
Nate's Crushing It
Season 3 Episode 7
13 April 2021
Mystery of the Missing Wood
Season 3 Episode 8
13 April 2021
