Mighty Express 2020, season 6

Mighty Express season 6 poster
Mighty Express 0+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 29 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
"Mighty Express" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Майти-экспресс» продолжаются веселые и захватывающие приключения озорных паровозиков и их друзей в городке Трексвилле. Каждый день отважная команда суперпоездов отправляется на задания. Именно от них зависит, успеют ли пассажиры по своим срочным делам, будет ли доставлен товар в магазины, попадут ли рождественские письма к Санта-Клаусу, а праздничные валентинки – к своим адресатам. В этот раз Майло, Нико, Мэнди, Рэд и другие герои вновь сталкиваются с множеством неожиданных препятствий на железной дороге. Но их дружба и умение работать вместе помогают им выпутаться из любых неприятностей.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

Mighty Milo
Season 6 Episode 1
29 March 2022
Sing Out Proud
Season 6 Episode 2
29 March 2022
Piñata Express
Season 6 Episode 3
29 March 2022
Tomato Sauce Trouble
Season 6 Episode 4
29 March 2022
Bear-y Special Picnic
Season 6 Episode 5
29 March 2022
Gimme a Lift
Season 6 Episode 6
29 March 2022
Can Do!
Season 6 Episode 7
29 March 2022
Skunked
Season 6 Episode 8
29 March 2022
