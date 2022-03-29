В 6 сезоне сериала «Майти-экспресс» продолжаются веселые и захватывающие приключения озорных паровозиков и их друзей в городке Трексвилле. Каждый день отважная команда суперпоездов отправляется на задания. Именно от них зависит, успеют ли пассажиры по своим срочным делам, будет ли доставлен товар в магазины, попадут ли рождественские письма к Санта-Клаусу, а праздничные валентинки – к своим адресатам. В этот раз Майло, Нико, Мэнди, Рэд и другие герои вновь сталкиваются с множеством неожиданных препятствий на железной дороге. Но их дружба и умение работать вместе помогают им выпутаться из любых неприятностей.