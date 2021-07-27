В 4 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда отважных поездов продолжает стоять на страже безопасности и радости своих пассажиров. На сей раз, Нейт и Нико должны доставить надувного дракона на съемки фильма о средневековых рыцарях. Однако насос оказывается неисправным, и декорация надувается раньше времени. Теперь отвезти ее на место будет гораздо сложнее. Также в этом сезоне паровозики участвуют в шоу мыльных пузырей, устраивают День рождения Джейдена, доставляют на местную ферму нового быка-чемпиона Большого Барта, разрабатывают модель вулкана для городской научной ярмарки и попадают во множество приключений.