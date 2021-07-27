Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mighty Express 2020, season 4

Mighty Express season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Mighty Express Seasons Season 4
Mighty Express 0+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
"Mighty Express" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда отважных поездов продолжает стоять на страже безопасности и радости своих пассажиров. На сей раз, Нейт и Нико должны доставить надувного дракона на съемки фильма о средневековых рыцарях. Однако насос оказывается неисправным, и декорация надувается раньше времени. Теперь отвезти ее на место будет гораздо сложнее. Также в этом сезоне паровозики участвуют в шоу мыльных пузырей, устраивают День рождения Джейдена, доставляют на местную ферму нового быка-чемпиона Большого Барта, разрабатывают модель вулкана для городской научной ярмарки и попадают во множество приключений.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Knight Knight Dragon
Season 4 Episode 1
27 July 2021
Bubble Trouble
Season 4 Episode 2
27 July 2021
The Piggies Rock the House
Season 4 Episode 3
27 July 2021
Big Bart's Wild Ride
Season 4 Episode 4
27 July 2021
Volcano Kablamo
Season 4 Episode 5
27 July 2021
Brock's Rock-in Penguins
Season 4 Episode 6
27 July 2021
Clank!
Season 4 Episode 7
27 July 2021
Milo Reaches for the Stars
Season 4 Episode 8
27 July 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more