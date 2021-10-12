В 5 сезоне сериала «Майти-экспресс» непоседливые мультяшные поезда и их машинисты вновь попадают в большое приключение. Брок, Майло и Нико играют в прятки и случайно находят на железной дороге потерянный Золотой Дилижанс, полный слитков и других драгоценностей. Доставить сокровище в город поручают Рэду, но Мэнди не хочет, чтобы ему доставалась вся слава, поэтому решает присоединиться к миссии. Конечно же, ребята сталкиваются с непредвиденными препятствиями. Также в этом сезоне поезда должны доставить большую партию пиццы, построить крупнейшую в Трексвилле цепочку домино и вернуть любимого резинового утенка Крошки Кита.