Mighty Express 2020, season 5

Mighty Express season 5 poster
Season premiere 12 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
"Mighty Express" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Майти-экспресс» непоседливые мультяшные поезда и их машинисты вновь попадают в большое приключение. Брок, Майло и Нико играют в прятки и случайно находят на железной дороге потерянный Золотой Дилижанс, полный слитков и других драгоценностей. Доставить сокровище в город поручают Рэду, но Мэнди не хочет, чтобы ему доставалась вся слава, поэтому решает присоединиться к миссии. Конечно же, ребята сталкиваются с непредвиденными препятствиями. Также в этом сезоне поезда должны доставить большую партию пиццы, построить крупнейшую в Трексвилле цепочку домино и вернуть любимого резинового утенка Крошки Кита.

Sheriff Red
Season 5 Episode 1
12 October 2021
Pizza Day
Season 5 Episode 2
12 October 2021
The Domino Effect
Season 5 Episode 3
12 October 2021
Quack Express
Season 5 Episode 4
12 October 2021
A Mighty Windmill
Season 5 Episode 5
12 October 2021
Robot on the Run
Season 5 Episode 6
12 October 2021
Dog house Delivery
Season 5 Episode 7
12 October 2021
Monkey Wrench
Season 5 Episode 8
12 October 2021
