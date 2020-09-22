В 1 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда поездов-супергероев получает новое сверхсрочное задание. Свиньи поп-звезды опаздывают на собственные гастроли и нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы добраться до музыкальной ярмарки в соседнем городке. Доставить их на сцену вызывается малютка Фэй, но у нее не вовремя отказывают тормоза. Нейту приходится отправиться за помощью, пока она не врезалась в город или не задавила кого-нибудь. Также поездам придется развезти по книжным магазинам новый выпуск комикса «Супер-Поезд», справиться со своими тайными страхами и доставить секретный груз.