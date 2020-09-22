Menu
Mighty Express 2020, season 1

Mighty Express 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 20 minutes
"Mighty Express" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда поездов-супергероев получает новое сверхсрочное задание. Свиньи поп-звезды опаздывают на собственные гастроли и нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы добраться до музыкальной ярмарки в соседнем городке. Доставить их на сцену вызывается малютка Фэй, но у нее не вовремя отказывают тормоза. Нейту приходится отправиться за помощью, пока она не врезалась в город или не задавила кого-нибудь. Также поездам придется развезти по книжным магазинам новый выпуск комикса «Супер-Поезд», справиться со своими тайными страхами и доставить секретный груз.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Great Nate Chase
Season 1 Episode 1
22 September 2020
Super Nate
Season 1 Episode 2
22 September 2020
Bat Cave Tunnel
Season 1 Episode 3
22 September 2020
Liza Live
Season 1 Episode 4
22 September 2020
How the Ball Bounces
Season 1 Episode 5
22 September 2020
Toppling Tower
Season 1 Episode 6
22 September 2020
Pop Stars
Season 1 Episode 7
22 September 2020
Donutty Day
Season 1 Episode 8
22 September 2020
Let It Ride
Season 1 Episode 9
22 September 2020
Nate's Fright Night
Season 1 Episode 10
22 September 2020
