Mighty Express 2020, season 2

Mighty Express season 2 poster
Mighty Express 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 52 minutes
"Mighty Express" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Майти-экспресс» в городке, где обитают паровозы и их машинисты, отмечают День всех влюбленных. Мэнди получает особое задание – доставить все открытки с сокровенными признаниями на станцию к Центральной площади. Она так гордится, что эту миссию поручили именно ей, что отказывается звать друзей на помощь. Из-за своего тщеславия паровозик не справляется с заданием и теряет половину конвертов и пакетов. Теперь поездам нужно объединиться, чтобы обыскать все окрестности и не упустить ни одного бесценного письма. Кроме того, в этом сезоне в городке пройдет Фестиваль свиней, а Нико и Брок обнаружат таинственную карту.

Series rating

3.8
Rate 11 votes
3.8 IMDb

Mighty Express List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Chug-a-Love Day
Season 2 Episode 1
2 February 2021
Oink-a-Palooza
Season 2 Episode 2
2 February 2021
The Treasure of King Toot
Season 2 Episode 3
2 February 2021
Octopus Express
Season 2 Episode 4
2 February 2021
Get That Goat
Season 2 Episode 5
2 February 2021
Milosaurus
Season 2 Episode 6
2 February 2021
Brock's Beam Scheme
Season 2 Episode 7
2 February 2021
Balloon Hullabaloo
Season 2 Episode 8
2 February 2021
