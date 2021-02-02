Во 2 сезоне сериала «Майти-экспресс» в городке, где обитают паровозы и их машинисты, отмечают День всех влюбленных. Мэнди получает особое задание – доставить все открытки с сокровенными признаниями на станцию к Центральной площади. Она так гордится, что эту миссию поручили именно ей, что отказывается звать друзей на помощь. Из-за своего тщеславия паровозик не справляется с заданием и теряет половину конвертов и пакетов. Теперь поездам нужно объединиться, чтобы обыскать все окрестности и не упустить ни одного бесценного письма. Кроме того, в этом сезоне в городке пройдет Фестиваль свиней, а Нико и Брок обнаружат таинственную карту.