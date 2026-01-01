|Title
|Artist
|Time
|1
|Liddy Is Macho
|Mac Quayle
|1:45
|2
|I Know a Snake
|Mac Quayle
|2:11
|3
|Running Into Mo
|Mac Quayle
|1:14
|4
|Untraceable Foreign Contractors
|Mac Quayle
|1:46
|5
|Bittersweet Snow
|Mac Quayle
|3:10
|6
|Dean Almost Resigns
|Mac Quayle
|4:46
|7
|Voilà Mrs. Mitchell
|Mac Quayle
|1:03
|8
|Gophers Have Left the Hole
|Mac Quayle
|2:05
|9
|Clay Pigeon
|Mac Quayle
|3:56
|10
|Are You Guys Cops?
|Mac Quayle
|1:06
|11
|Retribution
|Mac Quayle
|3:56
|12
|Bargain Bin Watch
|Mac Quayle
|3:23
|13
|Big Empty Field
|Mac Quayle
|2:09
|14
|Martha Held Prisoner
|Mac Quayle
|2:27
|15
|Trash Can S'mores
|Mac Quayle
|2:05
|16
|Center of This
|Mac Quayle
|1:55
|17
|Said He Was a King
|Mac Quayle
|3:10
|18
|Questioning CREEP
|Mac Quayle
|3:17
|19
|Article of Faith
|Mac Quayle
|1:08
|20
|Good Men Lie
|Mac Quayle
|2:15
|21
|Trial By Fire
|Mac Quayle
|1:50
|22
|Investigating Mitchell
|Mac Quayle
|1:05
|23
|Expecting a Draft
|Mac Quayle
|2:21
|24
|Marriage Is Like a Garden
|Mac Quayle
|2:14
|25
|This Is Not Hard
|Mac Quayle
|1:35
|26
|The Watergate Hearings
|Mac Quayle
|2:12
|27
|Bad Luck Monkey
|Mac Quayle
|3:36
|28
|Addicted To Painkillers
|Mac Quayle
|3:27
|29
|Tears of Clarity
|Mac Quayle
|4:22
|30
|My New Friend
|Mac Quayle
|2:56